尾二一屆口罩小姐︱40億千金蔡頌思曾選港姐突退選　IG性感相任睇

ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》入圍20強佳麗已於前晚 (23日) 正式出爐，當中51號蔡頌思（Jocelyn）曾參加過2020香港小姐面試。蔡頌思當年面試港姐後已被起底，她是有「海產大王」之稱的新華集團創辦人蔡繼有的孫女，她的爸爸蔡冠深是香港企業家、香港新華集團主席和香港中華總商會會長、其家族坐擁40億身家。

蔡頌思參加了今屆口罩小姐選舉。

蔡頌思有「40億千金」之稱，她參選港姐時曾是大熱佳麗之一，可是卻突然退選，據悉，是因為她與其他機構有合約在身，跟TVB的合約有牴觸。Jocelyn本身畢業於香港中文大學英文系，再在北京電影學院進修，精通法文。多才多藝的她，平時喜歡做瑜伽、打泰拳和跳舞。

蔡頌思參選過2020年港姐。(資料圖片)

蔡頌思當時於IG story談及退選港姐一事寫道：「各位支持我的朋友們，對不起，我退選了。」並未有特別交代原因。而蔡小蝶就有於IG story上講明原因，留言說：「我很好，因為私人原因和工作的牴觸，很抱歉不能繼續參賽，今天發生得太突然，不能好好處理，希望大家多多支持其他的參賽者～臨走前還跟好多美女有愛我抱抱～開心！！！今天無憾～」另外又補充說：「好像沒有很清晰，我退賽了～其實退賽是遲早的事，所以一切看開就好～」

點擊下她於IG宣布退選的post：

雖然退選港姐，不過Jocelyn就有在娛樂圈發展演藝事業，報稱職業是演員的她，曾經參演電影《家和萬事驚》、《二次人生》等，以及參與過多部舞台劇的演出。她早前在演出舞台劇《老公你好悶》時，更與飾演她老公的黃建東傳出緋聞。

蔡頌思IG靚相：

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