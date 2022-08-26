專訪｜名廚張錦祥Ricky與太太愛情長跑廿多年　靠下廚Keep住保鮮

「要我揀多次，我都會做廚師。」每每見到香港首屈一指星級名廚張錦祥（Ricky），你都會感受到他由心底裡喜歡烹飪，出身飲食世家的Ricky早在13歲之齡已放棄在跑馬地名校玫瑰崗學校升學，入行當廚師學徒，至今他仍未曾後悔自己的選擇：「好細個已經係鍾意煮嘢，而且我好細個都已經唔鍾意讀書，所以我唔會後悔，而且你做廚師係越做越開心，因為唔容易搵到一份工係你自己鍾意，一份係你嘅工作，仲係你嘅興趣，仲有啲咩係更加好呢？」

名廚Ricky對下廚，散發出龐大感染力。（梁碧玲攝）

不恨「升官發財」棄做酒店行政總廚：點樣呀大佬，我嚟煮嘢

「升官發財」亦是不少人的終極目標，但偏偏Ricky在成為酒店行政總廚後卻遇到職業生涯中黑暗期：「做咗大廚之後，啲管理層就越想你繼續晉升，咁如果再晉升就要向餐飲部發展，例如做餐飲部經理做管理層，咁佢盡量俾機會你，但我就最唔想佢俾機會我，咁佢就會半逼半氹要你做管理層要做嘅嘢，變相就越嚟越少喺個廚房到，我曾經係一個酒店入面嘅法國餐廳做主廚亦都係餐廳嘅經理，變咗你分身不暇，好難專心喺廚房入面，投放喺煮食嘅時間越嚟越少，悶到我呢，啲會由朝早8點半開到太陽落山，各部門都要開會，點樣呀大佬，我嚟煮嘢，跟住我就冇做，咁我就離開咗酒店呢行，我鍾意落手煮嘢，唔鍾意由朝開會開到黑嗰啲。」Ricky笑言「捱」足兩年，就放棄職萬麗海景酒店內的法國餐廳「Scala」經理一職，自立門戶開設法國私房菜餐廳「Le Mieux Bistro」，一腳踢！

Ricky曾放棄高薪厚職的穩定工作！（IG照片）

西廚愛川菜 與友人跨界開辦川菜餐廳

Ricky自2007年起，開始頻頻亮相電視台、電台、雜誌的節目擔任嘉賓、主持人，又會撰寫食譜專欄，例如《美女廚房》、《煮戰》、《教煮爭霸》和正在香港開電視熱播中的《煮題COOK》等，早已成為「星級名廚」的Ricky即使知名度越來越高，但從未有令Ricky改變初心，身為西廚的他近年更與友人跨界開辦川菜餐廳「祥仔辣辣（Ricky's Spicy Kitchen）」：「我好鍾意食辣嘢，川菜係我鍾意嘅菜系。（會唔會落手落腳整？）我都鍾意煮簡單嘅川菜，但相比起喺呢度嘅師傅級數真係冇佢咁勁，炒得好過我咁你炒啦！（但好多食客因為你而嚟。）咁我會俾好多意見，用嘅料、辣度同材料嘅配搭我都會有意見甲佢哋，但落手落腳炒，你一個人邊度炒到咁多間餐廳呀！」

煮題COOK收視不俗！（梁碧玲攝）

《煮題COOK》最高收視達4.1點。

聞「教識徒弟冇師傅」 激動爆Seed：Bull shxx！

Ricky除了為人謙虛，「教識徒弟冇師傅」這個說法亦不適用於他身上：「呢句係Bull shxx！發神經！每一個菜式我做好咗之後會詳細列出每個食材嘅分量，煮嘅方法，同咩度數⋯⋯我所有知嘅都盡量話晒俾啲同事聽，我嘅用意係你盡量喺短時間內煮得比我好，咁我就有時間諗第二樣嘢，我幾十年嚟識嗰啲，寫晒落去，冇秘密！拿拿聲煮得好過我，請你食宵夜！（怕唔怕俾人出賣？）唔會嘅，你想要咪攞去囉，無所謂，你咪攞去囉。如果執住呢個思想，你好難進步，有啲嘢係教唔到，自己本身有嘅嘢係教唔到，手藝、經歷，你好想交俾佢，呢樣係點教都冇辦法，呢啲係你自己嘅修為，睇你可以行到幾遠。」至於目前的目標，Ricky就笑言要煮好中菜！

將畢生所學的真傳豪不保留教給同事！（ IG照片）

收視保證！（劉智源攝）

與太太愛情長跑廿多年 靠下廚Keep住保鮮：最好嘅溝通橋梁

感情方面，Ricky跟太太一起廿多年了，數年前簽字，問道最拿手煮什麼給太太吃時，Ricky稱：「我哋一個星期打9次邊爐。（下？我唔信，你唔係煮西餐咩？）真㗎，我屋企個煲唔收㗎。（當時係咪靠廚藝去追返嚟？）冇就呃你嘅，個個男人識煮嘢女人都好鍾意，係一定中，但我唔係為追女仔而學煮嘢。（當年溝女無數？）當然，梗係啦！（好威呀！）」此時，一旁的名廚Jacky亦力證Ricky當年的魅力，而Ricky亦直言下廚是關心對方最直接的方法：「煮嘢食係最好嘅溝通橋梁，佢好容易感受到。」，非常浪漫！

RICKY非常享受自己的工作！（ IG照片）

合拍！（梁碧玲攝）