破解讀心理｜馮盈盈被心理治療師讀心嚇到爆喊：以為佢有超能力

TVB J2台擋出的新節目《破解讀心理》，每周一至五晚10點半播出。頭兩集請來何廣沛、馮盈盈、方紹聰（奶仔）、郭子豪同吳沚默做嘉賓。節目由心理治療師松明、黃庭鋒、陳聖瑜主持。



TVB J2台新節目《破解讀心理》。

早前的一集嘉賓請到何廣沛、盈盈等人。這集主題是找出各人的陰暗面，那一位最有機會psychopath（心理變態）傾向，令觀眾相當好奇。松明先透過5條心理問題︰「包括小朋友收到單車做禮物，點解唔開心」、「作為愛護動物機構員工，如果要幫貓影相，你會影邊種類嘅相」、「有賊入屋你會躲喺邊」、「點解揀咗一把30蚊嘅刀去殺人，而唔揀一把3千蚊嘅刀」、「寫畀即將同你行刑嘅劊子手，會寫咩」。從答案中找出最有「心理變態潛質」的藝人。得分越高，潛質越大。

最後得分最高的是何廣沛，他接受訪問時解釋得分最高，只是自己想像力較豐富，他說︰「話晒都係一名演員，不過如果有機會做變態嘅角色，我都好希望嘗試吓。其實喺松明老師面前，咩都無得收埋、隱瞞，我估松明老師都有閒談之間不經意植入一啲佢想我做嘅意識入我個腦度，但我又無辦法作出反擊。」他強調所有都是真實反應，絕無演戲或串通成份，要親身體驗過，就會對松明老師不得不寫個「服」字。

得分第二高的盈盈受訪時話︰「唔擔心（心理變態），因為有人比我更變態，佢就係何廣沛。老師太神乎奇技，以為佢有超能力，我而家都未參透到點解。我提議開拍新一季，邀請素人觀眾上來接受挑戰，觀眾親身試過就知唔係造假。」

邊個陰暗面最大呢？

節目的其中一Part，松明亦要求5位藝人畫一幅畫，在不知情下松明會配對圖畫出自何人手筆。到猜測盈盈的畫時，震驚一幕發生，因為松明進一步想估盈盈到底畫什麼，然後問了一連串問題，迅即畫出一幅聖誕樹，謎底揭盅竟然跟盈盈的圖，有9成9相似。盈盈事後回想，打從拍攝開始前，松明老師透過對話為自己讀心，她笑言想起都有點恐怖。