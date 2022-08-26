港台電視31即將播出《且試天下》　楊洋趙露思擔正粉絲必看

內地劇《且試天下》即將在港台電視31國劇830時段播出，該劇由人氣小生楊洋，及電視劇流量女王趙露思主演，二人外形合襯CP感十足，除了睇俊男美女談情說愛之外，劇中的權謀詭計，宮廷鬥爭，也讓觀眾看得甚為肉緊，加上高水準的武打特技場面，絕對是近年難得一見的高品質古裝劇集，不容錯過。

播放詳情：2022 年9月1日起 逢星期一至五 晚上8:30港台電視31 播映

楊洋跟趙露思被讚是最合襯CP。（劇照）

楊洋拍過不少膾炙人口的劇集，包括《全職高手》、《你是我的榮耀》、《特戰榮耀》等，全是叫好叫座作品，今次在新劇《且試天下》擔正，演出黑豐息一角，顏值爆燈，瀟灑不羈，風度翩翩的造型，出場已經俘虜不少觀眾。男主角俊朗帥氣，女主角趙露思也是近年的劇集寵兒，先後拍攝過《傳聞中的陳芊芊》、《長歌行》，樣子清純可愛，笑容甜笑，楊洋跟趙露思這對俊男美女的組合，堪稱最合襯CP，令劇集更具可觀性。

楊洋武打場面十分瀟灑，賞心悅目。（劇照）

劇集故事背景是天下七分，以大東國為尊，但隨著帝室沒落，其餘六州諸侯有不臣之心，四出尋找可以號令諸侯的玄極令，以求一統天下。江湖上齊名的黑豐息及白風夕，二人仿如歡喜冤家，在相處過程中漸生情愫，可是二人背後原來有著神秘身分，黑豐息是雍州三皇子豐蘭息，而白風夕是青州的惜雲公主，在各自勢力的推動下，二人難免捲入了爭奪天下的紛爭之中，劇中的權謀詭計，充滿張力，不是一味談情說愛的甜寵劇。

+ 3

《且試天下》有著江湖及沙場戰爭場面，黑豐息和白風夕登場時露出一身絕世武功，不論是舞劍、施展輕功、射箭，在打鬥之中仍充滿美感，全靠不少特別設計的武打特技及CG效果，刺激之餘亦頗為賞心悅目，加上兩軍對戰的場面，令人熱血沸騰，該劇在內地播出時口碑甚佳，現時港台電視觀眾也可以欣賞到這齣高質素劇集，絕對是抗疫在家的最佳節目。