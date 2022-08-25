使徒行者｜佘詩曼長文紀念8周年　難忘崩潰喊戲：心痛到呼吸不了

由佘詩曼、林峯、苗僑偉等主演的TVB劇集《使徒行者》在2014年首播時大獲好評，不但掀起全城競猜誰是臥底的熱潮，阿佘更憑「釘姐」一角在《萬千星輝頒獎典禮2014》上勇奪「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」，成為雙料視后！今日（25日）適逢《使徒行者》開播8周年，阿佘在微博曬出一系列片場照，並發長文紀念：「翻開這些舊照片，彷彿把所有回憶都拉回來～拍這個戲實在太好玩了，全部演員都是我的好朋友，所以大家都非常有默契。還記得三哥苗僑偉說：『你這個小丫頭本來就是丁小嘉！』我偷笑了～」



今日（25日）適逢《使徒行者》開播8周年。（微博@林峯）

劇中釘姐（佘詩曼飾）同爆Seed（林峯飾）十足十歡喜冤家，深受觀眾喜愛，阿佘亦笑言十分喜歡釘姐這個角色：「喜歡丁小嘉的靈活、重情、幽默、貪錢、可愛的性格。喜歡她敲詐卓sir線人費的小耍賴。喜歡她對三個可愛媽媽的孝順。當然最喜歡的是她與爆seed這對小冤家，太多太多搞笑的畫面了，鬥嘴、追逐打架、被狗追，屁股慘釘子等等。」作為阿佘回歸無綫的第一部劇，她坦言當時難免有壓力：「雖然在非常愉快的工作氣氛下拍攝，但其實自己心裏還是壓力很大的，畢竟《使徒行者》是我那個時候回歸TVB拍的第一部戲，所以我必須要全力以赴，不能輸！」

歡喜冤家！（IG@charmaine_sheh）

阿佘還分享了拍攝時的難忘場景，劇情講到三個阿媽一同受槍傷送院急救，釘姐（佘詩曼飾）在醫院急症室望住三個阿媽輪住死去，在短短3分鐘的戲中阿佘演足4種情緒，崩潰3段昇華，超班演技令觀眾睇得回味無窮：「還記得拍我三個媽媽離世的情節，那天除了跟導演溝通以外，我一整天都沒說話…耳機聽着音樂，自己一個人在那醫院坐着…沉着…在大家配合好的情況下，導演希望盡量一條過，氣氛非常沉重。一看到我三個媽媽分別躺在床上，我簡直崩潰了！這是我第一次感受到心痛到呼吸不了，缺氧快要暈倒的感覺，拍完以為可以鬆一口氣，回家好好睡一覺，結果整晚失眠，因為情緒還在…哈哈，你說！當演員容易嗎？不過因為你們的喜歡，這一切都變得超值得！」

重溫阿佘超班演技：

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而林峯亦有發文：「我是爆seed—公義之使徒，潛伏之行者。八年了，依然感謝爆seed這個角色，讓我有過很多突破、很多回憶、很多感慨。感謝監製、感謝釘姐、感謝卓sir、感謝木虱……感謝每一位《使徒行者》中的同僚，是大家的共同努力鑄就了這樣一部觀眾喜愛經久不衰的作品。」