食過FIND尋味︱陳穎欣Yanny首度主持飲食節目　自爆負出沉重代價

香港開電視將於下周一（29日）推出由陳穎欣（Yanny）夥拍人氣廚師陳家豪（Arthur）主持的《食過FIND尋味》，節目逢星期一至五晚上8時30分於免費電視77台香港開電視播映。二人將一同走訪全港「好友廚房」，一連十集與廚師好友一同品嚐「招牌菜」，鑽研廚藝。當中擁有豐富幕前演出經驗的Yanny，首度擔任飲食節目主持，她亦有在節目中大展廚藝，即場炮製甜品泰式香蕉煎餅，表現有板有眼，笑言自己在烹飪上有點天分。

陳穎欣（Yanny）夥拍人氣廚師陳家豪（Arthur）主持的《食過FIND尋味》即將首播。

自認饞嘴的Yanny透露一直期待主持飲食或烹飪節目，Yanny指自己拍完《食過FIND尋味》後，為此負上沉重代價：「初初我係好期待今次節目，因為我好鍾意食嘢，但原來拍呢類節目好辛苦，每次拍完都會試食，拍攝一日就要食好多嘢，飽到嘔，亦都肥咗好多，雖然我冇刻意去磅，但塊面圓咗好多，完成節目拍攝後，我要食番清啲減肥。」

陳穎欣（Yanny）自爆主持《食過FIND尋味》後肥了不少。

Yanny表示向來喜歡下廚，不時會煮家常便飯給男友品嚐，男友對她的廚藝亦很滿意，她謂：「我係宅女嚟，鍾意行超巿買餸，無論工作幾忙都會落廚，反而覺得出街食飯太普通，自己煮係好味啲，我都成日煮意粉、西餐、四餸一湯畀男友食，佢好鍾意食我煮嘅嘢。」問到Yanny計劃何時跟男友拉埋天窗？Yanny大方指不排除會「閃婚」，她表示：「每次訪問，提到結婚問題，我都會話過兩年，其實我同男友都好穩定，但而家工作好忙，連瞓覺都冇時間，邊有時間諗結婚，但我覺得自己係衝動型，可以好衝動咁去簽紙結婚。」Yanny指即使結婚都會一切從簡，「我所有終身大事都係簡簡單單就得。」