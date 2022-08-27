46歲何美鈿度假曬Fit爆泳照　曾突破形象與吳彥祖上演水中纏綿戲

現年46歲的何美鈿憑《笑傲江湖》中儀琳小師妹一角，在觀眾心中留下深刻印象，她更被封為「最美小師妹」。雖然何美鈿在1997年約滿TVB後已返回內地發展，甚少在港露面，但她不時都會在微博分享近況。日前何美鈿Post出度假靚相，並寫道：「生活，在喜怒哀樂間走走停停。不知道會遇見什麼，只知道陽光這麼好，別辜負了今日。」相中身穿黑色一件頭泳衣的何美鈿靠在泳池邊，皮膚白滑，狀態Fit爆！



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5歲開始學體操的何美鈿，12歲就獲得全國少年體操錦標賽平衡木冠軍，之後代表中國參加朝鮮國際邀請賽獲得自由體操冠軍，18歲退役後被無綫睇中並簽約出道，展開演員生涯。除了1996年劇集《笑傲江湖》之外，她在1997年劇集《天龍八部》中飾演的鍾靈同樣深入民心。不過在拍完《天龍八部》後，何美鈿就回到內地發展，直至2007年回港參演電影《門徒》，與吳彥祖上演激情泳池纏綿戲，雖然這場戲只有幾分鐘，但就拍了三個小時才完成。據聞何美鈿搭上吳彥祖的膊頭時，纏綿動作令吳彥祖一度失控，而吳彥祖事後受訪時亦坦言拍攝時「有反應」。據知何美鈿現時保持單身，不時一個人周圍旅遊，生活自在。

何美鈿與吳彥祖在電影《門徒》中上演泳池纏綿戲。（影片截圖）

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