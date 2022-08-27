馮盈盈通過CFA考試疑「扭計成功」再受寵　新劇擔演女一接Job不斷

現年28歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧，可是自今年初以來屢傳失寵，且已被公司掟入了雪櫃。上月初Crystal於IG post了一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證）合格通知信，上面寫了她考獲及格的成績，透露自己上半年都為了這個CFA考試而努力備戰，她完全是零經濟學和商科的背景，直言能夠考到是奇蹟。Crystal表明自己會繼續考上去，即令不少網民猜測她疑為離巢無綫而鋪路轉行，似有意投身金融界做特許金融分析師。

Crystal考獲CFA Level 1合格成績。(馮盈盈IG)

Crystal至今已有一年時間無劇拍，被雪藏傳聞甚囂塵上，她被指有意離巢後，事隔一個月就有報道陳自瑤疑因私自爆出與王浩信離婚的消息，而觸怒無綫高層，更慘被飛出新劇《妳不是她》(暫名），而Crystal就因此「執二攤」頂上，擔正做該劇的女一，終於正式走出了雪櫃。另外，她近月又接連參演多個綜藝節目包括《好聲好戲2》、《答得快 好世界》、以及《全城一叮》夥拍林盛斌 (Bob) 擔任主持，工作不斷，曝光率激增，看來已「扭計成功」。

《妳》劇目前正在籌備中，由陳萍監製、無綫戲劇製作總監徐正康負責監督。徐正康早前接受傳媒訪問時，表示Crystal一直是他們睇中的女一人選，因為她自《智能愛人》一劇後便沒有正式拍劇，新劇的角色亦剛好適合她，又指從來無聽過Crystal被雪藏一事，又大讚她好有潛質。

馮盈盈於2014年大學畢業 (ig@crystalfyy)

Crystal原本備受無綫力捧，不論是劇集、綜藝節目抑或是大騷都總會見到她的蹤影。她更憑住首套主演的劇集《果欄中的江湖大嫂》在《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪「飛躍進步女藝員」一獎。在無綫發展順利的Crystal星途無可限量，然而今年2月卻有傳她犯下3宗死罪，且已被公司掟入了雪櫃，甚至連她有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集，她亦慘被Out。Crystal近月的工作量明顯大減，失寵傳聞甚囂塵上。雖然她已否認遭雪藏，就連無綫電視總經理曾志偉月前接受《東張西望》 訪問時，對於Crystal被雪藏一事亦代為澄清說：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃，其實係佢去咗隔離拉番佢返嚟咋！」但她上月她通過了CFA Level 1考試後，即傳出她離巢之說。