飯戲攻心｜黃子華蝕錢唔敢再投資　近10年冇拍劇：而家唔可以唔瞓

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演的電影《飯戲攻心》即將在中秋節上映，早前黃子華接受內地傳媒訪問時大談拍攝趣事，還分享了自己未來的工作計劃，近年主力拍電影的他，自2013年劇集《My盛Lady》後就沒有再接拍電視劇，他坦言現時比較難應付：「因為電視劇好長呀要做，同埋個體力消耗真係好犀利，而家唔可以唔瞓，以前可以幾個月唔瞓㗎真係。其實我係好隨緣，如果我遇到好嘅劇本，咁咪做囉，如果冇嘅時候我又返去繼續學下相對論先啦。」



黃子華對上一次拍劇已經是2013年劇集《My盛Lady》。（劇照）

他坦言現時比較難應付。（影片截圖）

曾在2020年自導自演《乜代宗師》的黃子華，今次回歸演員身份，他坦言做導演非常難：「電影係用好多錢拍嘅嘢嚟嘅，如果嗰個人失敗咗一次，或者蝕好多錢，佢未必會繼續。譬如我咁樣，我上次拍呢個《乜代宗師》係蝕咗好多錢，我係有排都唔會再夠膽投資，所以係好希望譬如我而家拍嘅戲，起碼老闆可以賺返錢先啦，如果老闆冇錢，呢個世界就冇電影，跟住當然希望靠個好嘅口碑，得到好嘅票房，咁當然就係最好啦。」

黃子華自爆拍《乜代宗師》蝕咗好多錢。（影片截圖）

其實黃子華曾在由鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》中自爆拍《乜代宗師》蝕錢：「上次自己做老闆的《乜代宗師》雖然票房過三千萬，但部戲拍得很貴，蝕了很多錢，發覺自己做老闆真的搵笨，所以今次都係做返演員好啲。」

故事講黃子華飾演的大哥，與女友分手近兩年，但其實一直餘情未了。（《飯戲攻心》劇照）