余慕蓮憶述留醫ICU半年痛苦經歷：瞓到背脊爛屁股爛，痛到叫救命

現年84歲的余慕蓮（魚毛）兩年前先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化留醫ICU半年死過翻生，她最近為推出自傳《我是一條豆角》接受商業一台《星光背後》專訪。勿以善少而不為，魚毛除了一直從事義工外，2005年更將TVB給她近半數的退休金捐到貴州興建小學，今天魚毛從邊緣回望推出自傳《我是一條豆角》，將不扣除任何成本全數撥捐兒童癌病基金。魚毛坦言：「我唔要錢，亦唔恨錢。」



她最近為推出自傳《我是一條豆角》接受電台專訪，並透露自傳將不扣除任何成本，全數撥捐兒童癌病基金。

回憶兩年前患病，魚毛指最初有右耳石會突然暈倒街頭，康復後因為經常咳嗽再進醫院進行身體檢查，怎料一檢查就失去意識，她說：「入院後無意識什麼都不知，也不知自己進了ICU，那半年要插喉，瞓床瞓到背脊爛、屁股又爛，會好痛！是痛到叫：『我死喇！救命！好辛苦！』眼淚不停流都無人理，因為那病房每個人係咁叫救命。」

半年後出院走出鬼門關，魚毛於節目中有點不吐不快，稱大病前被兩名友人騙上廣州進行一次療程經驗，她說：「講埋畀你知，我不知是否受這件事影響！未入院之前，我被人騙了上廣州，我當佢老友，佢當我老襯！是一男一女，最初只是話廣州一日遊兼做身體檢查參觀些新儀器。上到去，我唔識國語，不知他們說什麼，抽完血後又吊些點滴入我體內，由朝搞到晚好辛苦。之後，他們才說：『益你呀魚毛！這回春療程好貴架！』我幾時要回春？期間又要我簽名，又要我影相，才知道上檔、或是騙我做代言。當時無計！最慘是不知打了什麼東西入身體，要不然為何無端端有這次大病？整件事我當然嬲！雖然我沒什麼證明，但我估唔到有些人咁衰！」魚毛指及至回港後，才向兩位友人大發雷霆，期間對方給了魚毛兩萬元利市希望她息事寧人，魚毛拒絕收錢只要求對方刪相了事。

魚毛於節目中稱大病前被兩名友人騙上廣州進行一次療程經驗。（資料圖片）

出院至今兩年，看透生死的魚毛指沒什麼心願未了：「我沒什麼心願！希望能玩多一、兩年，但千萬別要我長期瞓床，唔行得我情願早些『收工』！現在我只想行得、食得！先想快些整番好棚牙，假牙都唔緊要。行路用枴杖我都唔介意，我唔想長期坐輪椅。」

原來早前曾經有人找魚毛復出，但遭她拒絕：「有人問我仲會做唔做戲，梗係做唔到啦！衰收尾咩，自己知自己事，而家我還要人攙扶，又無記性怎記對白呢！」魚毛指回望半生沒半點遺憾，更早已為自己立下平安紙：「一早寫好，因為我無人無物，將來瓜老襯，間屋都值幾百萬，已經寫好會捐去東華三院。身後事都有安排好，因為人遲早排隊都要走，計劃好總好過比人呃，比人呃仲心噏。我一向不太看重錢，人最緊要健康，現在連健康都無乜，瞓醒一日就當是膁多一日，千萬不要想太多。」