音樂劇的奇幻旅程︱姬素孔尚治孖王梓軒開騷　薛家燕捧場激讚靚聲

憑電影《淪落人》家傭角色奪得2019年金像獎最佳新演員的菲律賓裔演員的Crisel Consunji（姬素孔尚治），能演擅唱，她昨晚（26/8）與同樣唱功了得的王梓軒、胡渭康、Sean Oliver等，在灣仔會展演出一連三場的《音樂劇的奇幻旅程》演唱會（The Magic of Musicals），薛家燕抽空捧場，演唱會中安排了唱出不少動畫歌曲，所以有不少家長帶着子女來欣賞。

Crisel在《音樂劇的奇幻旅程》中大騷唱功。

Crisel早於3個月前才誕下B女，坐月後即投入綵排，為了這次演出，她紮肚收身，昨晚台上展示fit爆身形，穿上不同造型靚裙，加上悅耳歌聲和舞蹈，令觀眾眼前一亮。王梓軒早預告會有拉奏小提琴的環節，大騷音樂才華，他後段用英文狂Rap長約5分鐘的歌詞，完全沒有「𦧲脷」，為觀眾帶來驚喜，胡渭康首次參加音樂劇演出，但他與其他表演者都十分合拍，表現淡定。

梓軒表演小提琴。

由於MIRROR演唱會第4場發生巨型屏幕墜下壓傷舞蹈員意外，昨晚音樂劇的舞台設計簡約，並沒有任何機關，演出者大賣唱功，團隊事前做足綵排，演出很順利。

台下的家燕姐看得非常投入，不時隨着節奏拍掌支持，她完騷後更跟Crisel、王梓軒、胡渭康合照互動，並大讚所有表演者演出精采：「呢個騷真係好睇，近年少見，真係Magic。佢哋唱咗好多外國經典歌曲，其實香港有好多有水準嘅表演者，又唱又跳，我坐台下都有衝動上去玩埋一份，我唔睇就真係損失！真係要做多啲呢類騷，咁香港樂壇就可更加國際化。」家燕姐表示Crisel演技無庸置疑，但歌藝原來同樣出色，家燕姐說：「佢把聲靚到不得了，我好鍾意佢把聲。我仲想遲啲搵Crisel做我音樂老師呀。今晚佢換咗好多靚靚造型，直情係舞台個Queen。」Crisel聽後笑不攏嘴，她不停多謝，對於首晚的演出，Crisel仍未滿意：「我畀自己80分喇，餘下兩晚，仲有進步空間。」

家燕姐（右二）大讚演出有水準。

胡渭康感謝家燕姐對音樂劇團隊的加持，他笑言想邀請她上台跳「十字步」。胡渭康謂今次演出團隊都經歷不少困難：「除因疫情影響，演出延期，我哋入台嗰日又掛8號風球，但大家都堅持綵排唔肯走。演出前我其中一位拍檔又『中招』，Rundown又要改，我有一首歌要Cut走，最後修改咗同梓軒有共舞環節，男人浪漫喇！」全晚英文歌演出，有一環節他與梓軒選唱了張學友的經典金曲《怎麼捨得你》和《愛是永恒》。

家燕姐昨晚捧場睇騷。

對於家燕姐稱讚有Rap絕技，梓軒坦言演出是有壓力：「技巧上真係好難，好彩條脷冇打撠，嗰5分鐘要背嘅歌詞，加埋差唔多係全晚歌曲咁長，兩日前我仲背緊。」梓軒與Crisel演出很有默契，他搞笑說：「台上冇機關，但我最怕踩親Crisel啲靚裙，每一步都要好小心。」