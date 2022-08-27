內地五大一線雜誌九月刊封面　舒淇時尚演繹力不俗章子怡陣仗最大

每年的「金九銀十」都是時尚圈的重要時刻，近日內地五大一線女刊相機公開9月封面人物，基本都是影壇重要人物，只有一位流量男星，即刻引起網友熱議。



除了《marie claire》只有章子怡一人之外，其他四本均有兩人或以上參與拍攝。

今年的《VOGUE》中國版延續去年的風格，沒有選擇明星，而是邀請五位中國超模新秀拍攝群像封面，以「Fashion's New World時尚未來式」為主題，大玩金屬風，充滿未來感。不過，這個封面卻引起很大爭議，首先，由於篇幅太大，讀者需要展開折頁才可以見到完整封面；其次，當中戰績最佳的超模汪曲攸被放入了折頁，且位置最小，而美籍華裔Sherry Shi（石瑞）排在封面首頁，位置最大，加之她曾登封美國版《VOGUE》封面，因此不少網友指新主編Margaret Zhang（章凝）討好Anna Wintour，評論區更是罵聲不斷：「成績最好的汪曲攸放在拉頁？連個C位都沒？你自己買吧」、「新主編能不能正常一點，這都什麼審美，看了幾個月的封面，這次真的忍不住想吐槽了，沒一封可以看的下去的」、「瘋了吧，國模不應該被你們這麼對待」等。

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《Harper’s BAZAAR》中國版邀請舒淇、湯唯兩大氣質女星拍攝單人封面，舒淇身穿Valentino玫粉色西裝亮相，雖然顏色很難carry，但她憑藉獨有的氣質完美呈現出名媛復古的大明星形象，時尚演繹力不俗；久未登上內地雜誌封面的湯唯令人驚喜，她身穿LOEWE白色背心搭配牛仔褲，披了一件毛呢大衣，妝容淡雅，簡單隨性，不過有網友認為太隨便，揶揄道：「是湯唯老公在家隨手拍的嗎」等。

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近年大熱的劉亦菲與周冬雨為《ELLE》中國版各拍攝兩個封面，前者的比較中規中矩，後者則略帶科幻風格，但依然透出一種「叛逆少女」之感。

《COSMOPOLITAN》中國版邀請三金影后周迅以及25歲頂流男星王一博分別拍攝兩個封面，前者是CHANEL大中華區代言人，後者是CHANEL品牌大使，因此服裝與腕錶均來自該品牌。周迅以一身復古名伶摩登造型亮相，齊耳短髮增添了幾分俏皮與靈動，這也是她第三次坐鎮金九；而王一博是今年五大刊中唯一一男星，與周迅的封面一樣，選擇了明亮的撞色色調，輕快活潑，既有不同，又相呼應。

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首次登上《marie claire》中國版9月刊的章子怡一連拍攝了四個封面，分為東西南北，春夏秋冬，除了佩戴Bvlgari高級珠寶之外，還全球首穿備受名人矚目的意大利品牌Schiaparelli 2022秋冬高定系列立體花卉裙，以不同時裝語言詮釋不同心境下的自我形象，黑白質感的素淨、放飛心境的曠野、花朵圍繞的靜謐以及《一代宗師》中的「宮二」，每一個都表現得不錯，撼贏其他四本雜誌。