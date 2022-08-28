40歲Britney Spears上載裸照曬少女身材　窗框扭曲被網民質疑P圖

現年40歲的流行天后Britney Spears早前於6月跟健身教練男友Sam Asghari拉埋天窗後，疑因父親失監護權後再指控誹謗而關閉社交平台。不過日前Britney已經開通了Twitter，但Instagram仍然關閉。昨日（27日）Britney在Twitter上載了一張雙手遮掩著上圍的性感裸照，可惜竟然惹來大批網民攻擊。

Britney在Twitter上載了一張雙手遮掩著上圍的性感裸照。（Twitter）

Britney於6月跟拍拖6年的男友Sam Asghari低調完婚。（IG圖片）

Britney在照片中展現了Fit爆身材，皮膚及肌肉都非常結實。不過有大批網民卻留言表示希望Britney能夠停止上載這些裸露的照片，並指出Britney身後的窗框都變得扭曲，質疑Britney為以「最佳狀態」示人而P圖。另外，有網民提到早前Britney的前夫Kevin Federline公開表示Britney與兩個兒子關係並不好，兒子們亦不喜歡與Britney相處，作為兩子之母Britney行為應該收斂一點。

雖然受到大批網民攻擊，但仍有部分粉絲為偶像護航，除了表示Britney對自己的身體擁有自由，絕對有權利上載照片，並指如果其他網民可以不看，還表示上載照片根本與兩個兒子沒有關係。

Britney Spears連環放裸照 粉絲嚇親︰求吓你停手啦

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