校花校草2022︱古天樂驚喜現身施男神魅力　即場考執生能力竟被兇

創作平台《試當真》聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes！合辦的《校花校草2022：從現在發掘未來》，早前11位校草和10位校花順利誕生。花草們在未來9星期，將要接受大會安排的星級綜藝及直播堂考驗。製作組在昨日 (27/8) 首集「校花校草綜藝堂」中，邀請到重量級神秘嘉賓古天樂 (古仔) 現身勉勵他們，令在場21位校花校草大感意外和驚喜，並齊齊以Mr.Koo 稱呼古仔 。

古天樂的現身令一眾校花校草十分之驚喜。

古仔在今集中，不但親自測試他們的應對和執生能力，亦憑各人表現，選出心目中最佳男班長和女班長。另外，比賽逢周日重新洗牌投票，每周六晚上11時截票。總結首周全民網站投票，校草何求(John)及校花510受觀眾愛戴獲最多票數，而最低票數的校草Gordon、梓賢及校花Abbie則在首周止步，提前畢業出局，但大會亦發放了畢業獎學金及搞鬼地贈送100件花之卷壽司答謝被淘汰參賽者的付出。而其他成功晉級的18強將繼續賽事。

在第一堂綜藝堂的首個考驗，表現較突出的校草、校花，分別是Ivan (暫名 )和Angelina，其中Angelina應古仔要求，即場扮演電影《媽媽的神奇小子》其中一段由蘇媽媽（吳君如飾演）聲嘶力竭叫兒子起身行路的電影情節，Angelina不但沒有怯場，演出還十分投入。之後古仔再下一城，要她以唐老鴨的聲音再次扮演這段電影情節，最終Angelina順利過關，其表現不但令古仔眉開眼笑，更獲對方稱讚「幾好、幾好！」

至於暫名Ivan的校草，亦成功挑戰考驗。節目中，古仔要他在5秒內，即場改自己的英文名，並要求他將來必須沿用。最終Ivan在限時內改了Meaning這個英文名，獲古仔讚他「有意思」。之後，Meaning在行catwalk測試中，其自信表現亦獲古仔青睞，最終Angelina和Meaning順利獲古仔加持，成為花草們中的男、女班長。

古仔親自即場考驗校花校草。

另一方面，受歡迎指數一直高企的校花510，被古仔問到有否拍拖時，她忽然瞪大眼說：「冇呀！」一向予人嚴肅、認真的古仔，面對這位小妹妹，不但沒有架子，還笑笑口說：「冇咪冇囉，咁惡做咩呀？」考驗完花草們的執生功力後，古仔語重深長勉勵他們一番說：「你哋幾好呀，第一次係咁樣喇，唔緊要，你哋仲有時間，仲有9個星期嘅訓練，有自信先係最緊要， 今日好開心見到你哋，希望將來可以喺呢個圈裡面，同大家一齊合作，加油！」

殘酷淘汰戰校花校草賽制，將每逢周日中午十二時，每周網站投票開始，逢周 二、 四晚上八時校花校草直播堂、逢周六黄昏六時校花校草綜藝堂，當晚十一時為每周投票截止，同步於十一時半謝票場內公布每周投票結果。除首周會淘汰2男1女，隨後每星期將淘汰1位校花、1位校草，直到10月26號——試當真兩周年大日子，100% 由觀眾投選的校花校草 2022 就會正式誕生。

點擊睇18名校花校草：

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