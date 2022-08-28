Winka@COLLAR宣傳《明日戰記》　避談So Ching拒接受訪問

電影《明日戰記》上映短短幾天，票房已過千萬，成績不俗。COLLAR成員Winka（陳泳伽）及ANSONBEAN（陳毅燊）是負責演唱電影主題曲《明日之明日》，今天（28日）二人在觀塘APM出席電影宣傳活動。二人是新一代人氣歌手，粉絲們為了見偶像，早已來臨APM，人數超過300人，逼滿整個APM。

好多粉絲嚟撐場。（葉志明攝）

二人出場便引起粉絲們尖叫，活動開始主持人便問一連串的問題，Winka表示相當喜愛這部電影，認為這一部電影不應是只適合男生：「我覺得刺激畫面女仔會鍾意，刺激冇女仔唔鍾意，會睇多十次。」在旁的ANSONBEAN 笑言，讀書時期常常會幻想怪獸入侵校園：「悶個陣我會想有嘢發生，尤其學校早會個陣會幻想有怪獸出現。」

現場唱歌。（葉志明攝）

而MIRROR演唱會發生的嚴重輸故，至今已經超過一個月，受傷者之一的舞蹈員（李啟言）阿Mo到現在仍在醫院留醫，他的女朋友是Collar成員之一So Ching。近月來，So Ching不時也在Ig放負，情緒令人擔心。Winka今天絕對是傳媒追訪對象之一，但是在活動還沒有開始時公關已說明Winka不接受傳媒訪問，看來是避談這件事情。

ANSONBEAN也有這IG限時動態轉發了一段新聞，希望阿Mo快點康復。ANSONBEAN是有接受傳媒訪問，他說：「我都有Keep住留意，希望佢快啲康復。」

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