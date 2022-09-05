嚴選圈中五位未入行「最靚細妹」 湯洛雯胞妹只排第二

入得行當然係靚仔靚女，但原來這些藝人的親戚，雖然沒有入行，但依然遺少強大基因，尤其是胞妹，圈中有不少藝人胞妹，顏值直達藝人級數，不入行絕對是嘥料

湯洛瑤

要數中圈中「最靚細妹」，必定第一個想到是湯洛雯胞妹湯洛瑶、這位28歲中大法律系畢業的女生，只被爆出是湯洛雯胞妹後，已有不少人想她入行，只可惜她一直沒有興趣，不過她在IG不是放相派福利，相信想她入行的宅男都有一點安慰。

姜濤與表妹Angelina感情要好，早前表妹來港，姜濤更到酒店找她。

Angelina Dean楊佳琪

萬人迷姜濤表妹，21歲Angelina Dean楊佳琪，加拿大出世，她爸爸是英國人，媽媽是香港人，是一名中英混血兒，就讀加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學，而Angelina Dean更是一名地產代理，代理温哥華地產。

「小如豬」呂蕙如同胞兄呂爵安一個餅印，亦同哥哥一樣是高材生。

「小如豬」呂蕙如

Edan呂爵安胞妹呂蕙如走可愛路，深得爵屎及其他網民歡迎，而「小如豬」更是一名高材生，呂蕙如就讀可風中學，據知她考獲三科5**、三科5*以及兩科5、最高分五科成績共考獲33分，六科成績更達39分，於校內成績榜排行第三名。

倪晨曦與胞妹倪晨曄感情要好。

倪晨曄

女神倪晨㬢IG粉絲多達82萬，原來女神孖生細妹倪晨曄亦外貎娟好，倪晨曄（Jennifer）於07年亦曾參選「多倫多華裔小姐」競選，雖然只得魅力傳城大獎，而倪晨曄小時候於南京長大，後來再一齊去到加拿大讀書。二人向來感情要好，倪晨曄5年前同拍拖3年的男友結婚後，育有兩位囡囡，經常在ig上載同老公以及囡囡的照片，一家四口相當幸福。

江嘉敏胞妹。

江嘉敏胞妹



27歲江嘉敏原來有位文青系胞妹，跟江嘉敏年紀相若，前年江嘉敏生日，兩姊妹更在IG互動互寸，可見感情相當好，不過胞妹似乎無意入行。