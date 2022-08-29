Jennie@BLACKPINK、V@BTS再爆疑似親密照　駭客稱手上還有親吻照

韓國女團BLACKPINK成員Jennie與BTS防彈少年團成員V的緋聞愈傳愈烈，早前網上流傳一張疑似兩人被目擊在濟州島旅行的照片，之後更陸續流出多張疑似是二人未曾公開過的居家合照而備受外界矚目，然而雙方公司至今均未有就照片的真偽作出回應。今日（29日）再有一張疑似兩人穿上情侶服搭電梯時的照片曝光，在網上惹起熱烈討論。



Jennie與V的疑似自拍照再度流出。（segye.com／IG：@jennierubyjane）

在最新的照片中，疑似Jennie和V的男女在電梯中貼在一起甜蜜自拍，而且兩人均穿上小熊維尼公仔的黑白情侶T恤，猶如熱戀中的小情侶一樣。早前有網民推測這批照片是由駭客盜取了Jennie手機或線上雲端資料所得，而非出自Jennie的Instagram私人賬號，皆因有知情人士表示Jennie的Instagram私人賬號已經有超過一年未有更新過。

疑似Jennie和V的男女在電梯中貼在一起甜蜜自拍，而且兩人均穿上小熊維尼公仔的黑白情侶T恤。（網上圖片）

韓國傳媒亦報道證實，該名駭客爆料稱Jennie經常與A藝人分享自己與V的合照，又表示之後會陸續在公開兩人的戀愛證據。雖然最初流出照片的Twitter帳號目前已因違反社群守則而遭關閉，但駭客今日再開新帳號公開新相，兼且發文表明手上擁有兩人的親密照片：「他們（Jennie和V）在其他照片中有沒有親吻或擁抱？對，他們有。」

早前網上流出多張疑似兩人合照。（網上圖片）

早前網上流出多張疑似兩人合照，這張則疑似是在V家門前所影。（網上圖片）

雖然雙方公司並未就緋聞作出任何回應，但不少網民都偏向相信照片確實是Jennie和V，又表示非常支持兩人的戀情，但相當擔憂兩人的私隱會不斷被公開：「如果不承認交往，駭客就會一直外流下去」、「公司到底在幹什麼？」、「如果一直爆料的話怎麼辦？」、「這不是傳出緋聞，這是侵犯隱私吧」、「兩人單身又年輕，為什麼不能談戀愛？」、「外流的人是犯罪者」。

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