Ben Sir歐陽偉豪宣佈約滿離巢TVB　從推廣粵語到性教育節目勁入屋

Ben Sir歐陽偉豪近年在TVB曝光率甚高，主持節目一個接一個，生動搞笑風格令人印象深刻，未料到Ben Sir於社交網宣佈，原來7月已約滿離巢。



Ben Sir歐陽偉豪之前在中大任教時已經非常玩得，不時在電視節目中扮鬼扮馬，他辭去教職做藝人更愈玩愈放。（電視畫面）

Ben Sir任職香港中文大學中國語言及文學系高級講師期間，06年起在無綫電視主持幾個以粵語教育為題材的綜藝節目《最緊要正字》、《學是學非》、《男人食堂》（「粗口學堂」環節）。尤在「粗口學堂」環節內講解粵語髒話令他為人熟悉，由粵語教育晉身主持講解物業投資的《Ben Sir睇樓團》、發掘香港郊遊景點的《港產旅行團》和大方談性的J2節目《冇人性教育》，21年4月更正式簽約為無綫電視基本合約藝人。

Ben Sir歐陽偉豪近年除了主持粵語教育節目，更跨界拍劇，又主持大方談性的《冇人性教育》。（影片截圖）

8月28日Ben Sir在社交平台透露，已經同TVB完約回復自由身：「剛與健吾在discord做節目，他說沒太多人知道我與TVB完約，好，我再說。我跟TVB已完約，就七一回顧當天。」亦透露往後會繼續循兩個創作方向發展，包括：「内容以我30年來在各級教書的經驗爲故事材料，以喜劇的風格，凸顯教育光怪陸離，學校矛盾虛偽的一面，帶出我們的教育將來是有希望的；非戲劇性：“全球廣東話大曬冷”比較不同地方的廣東話有什麽分別。」

Ben Sir歐陽偉豪表示已約滿TVB。（歐陽偉豪FB）