痞子殿下｜陳瀅「落閘」周嘉洛　稱唔想再傳緋聞：套劇都播完

陳瀅與周嘉洛主演無綫（TVB）劇集《痞子殿下》，愛恨交織的故事實在令觀眾看得咬牙切齒。於現實中，兩人亦因為拍劇做情侶檔而傳出緋聞，這一對姐弟戀依然被不少人睇好大讚登對，但緋聞歸緋聞，今日（29/8）陳瀅與周嘉洛出席《痞子殿下》劇集宣傳活動，接受《香港01》訪問時就「落閘」說不可能，說：「套劇都播完，都差唔多要完結。」



《痞子殿下》主角，周嘉洛、陳瀅，JW王灝兒、朱敏瀚。（林迅景攝）

《痞子殿下》第三周收視收得20.3點，問到會否因為收視報捷而回饋粉絲時，周嘉洛回應：「都好喎，如果30點我就唱歌啦！」周嘉洛有好歌喉？他直言：「好難聽，但係咁樣先係一種誠意。」

《痞子殿下》主角，周嘉洛、陳瀅。（林迅景攝）

《痞子殿下》多位演員出席宣傳活動。（林迅景攝）

陳瀅接受《香港01》訪問時直說很喜歡蠻儀和阿四這個情侶檔，周嘉洛說：「我用智力克制佢，佢又用暴力克制我，但好關心對方，我自己幾享受。因為我平時俾人打開，你話我習慣又好，鍾意有個咁特別嘅角色又好。」

Jeannie陳瀅與周嘉洛，因為拍攝劇集《痞子殿下》成為好友並傳出緋聞。（IG@kalok_）

陳瀅會否享受打周嘉洛的過程？她笑說：「有時都享受嘅，但係又唔係真係打嘅。點解享受，因為我鍾意蠻儀呢個角色永遠都用暴力解決問題，因為好少接到呢啲角色。本來唔係成日打佢，但係做到鍾意打就打。我諗呢套劇有超過四成都係演員自己加，就算有劇本，好多動作都係我哋自己諗，好多對白都係我哋自己添加。基本上你見到所以碌地、打關斗（翻筋斗）都係我哋自己加，有時仲會加到個拍攝時候over咗好多，加到試過幾次俾監製鬧。不過出到嚟，監製就話我哋加得好。」

《痞子殿下》多位演員出席宣傳活動，現場好熱鬧。（林迅景攝）

陳瀅直言，現實中的自己與「蠻儀」其實有幾分相似，說：「如果我發脾氣鬧交我都會想打人，或者好大聲發脾氣，但係我會似蠻儀咁發完脾氣嬌嗲返，少少啦。」有網民經常提起周嘉洛飾演「阿四」時複製了周星馳的演技，他說：「我細個都深受周星馳先生影響，有啲嘢係入咗血嘅，大家又睇好多，所以到睇我演出嘅時候就會好易聯想到。我自己又誇張咗，所以就會有抄周星馳又抄得唔好嘅錯覺。呢個係世人對我嘅誤解。」

《痞子殿下》監製陳耀全，多位演員出席宣傳活動。（林迅景攝）

對於情侶檔演出，周嘉洛表示會給10分滿分，說：「除咗愛回家我好少有情侶檔，同朱凌凌就係12分。」陳瀅說：「蠻儀同阿四個故事係100分開始，1000分完結。我睇劇本係喊住睇，因為真係寫得好靚，從來都冇遇到一個咁好頭好尾嘅劇本。」會不會日久生情？周嘉洛直言：「日久生友情。」陳瀅也說：「我哋4個而家都keep住見面。好多人都傳我哋緋聞，但係我都想講。套劇都播完，都差唔多要完結。」周嘉洛回答：「明嘅，明嘅。」