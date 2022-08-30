楊丞琳上內地節目跳aespa《Next Level》　播英文原曲惹網民狠批

中國內地於2017年實施「限韓令」，除了無法讓韓國藝人出席活動，兼且封殺韓劇和韓國綜藝之外，內地節目亦不能夠邀請韓國藝人或播放韓文歌曲。楊丞琳近日在最新內地節目《沸騰校園》中大跳韓國女團aespa的神曲《Next Level》舞蹈，但播放的背景音樂卻並非aespa版本的歌曲，而是用《Next Level》的英文原曲，惹起韓國網民極度不滿。



aespa於2021年推出的《Next Level》在全球爆紅，其中副歌部分的重點舞蹈更成功引起全球粉絲熱烈模仿。。（aespa《Next Level》MV截圖）

aespa於2021年推出的《Next Level》在全球爆紅，其中副歌部分的重點舞蹈更成功引起全球粉絲熱烈模仿。事實上，這首hit爆的KPOP歌曲其實是改編自電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）中的歌曲《Next Level》（由A$ton Wyld演唱），當時SM娛樂社長李秀滿看完電影後，認為該曲非常適合aespa，於是取得原曲版權讓aespa翻唱，而且亦加入了rap等新元素，最畫龍點睛的就是舞蹈部分，hit到幾乎全韓國都懂得跳，而aespa更憑此曲橫掃MAMA的「最佳女團舞蹈表演獎」和韓國音樂大獎的「年度歌曲大獎」建及「最佳K-POP歌曲獎」等等。

楊丞琳在最新內地節目《沸騰校園》中大跳韓國女團aespa的神曲《Next Level》舞蹈，但播放的背景音樂卻並非aespa版本的歌曲，而是用《Next Level》的英文原曲。（網上圖片）

然而，楊丞琳在節目中雖然跳着《Next Level》舞蹈，但播放的卻並不是aespa的歌曲，而是是播放了電影原曲，遭韓國網民狠批不尊重aespa和KPOP：「掩耳盜鈴」、「因爲限韓令不能播放KPOP歌曲，卻跳K-POP舞蹈，真的好好笑」、「舞蹈也是韓國人編的，為什麼要跟著跳啊」、「舞蹈也要有著作權才是」、「中國沒有編舞家嗎？」。

韓國網民狠批內地節目不尊重aespa和KPOP。（網上圖片）

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