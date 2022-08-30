梅啟明入稟法庭向姪兒和梅媽看護索償800萬　稱梅媽會給他500萬

已故香港天后梅艷芳母親梅媽一向十分溺愛長子梅啟明，梅啟明自從胞妹梅艷芳病逝後， 多年嚟一直與梅媽為了拿得梅姐的遺產去打官司，梅啟明因此被封為「遺產界KOL」。

梅啟明曾被老婆Joey爆料，話佢好貪錢。（資料圖片）

近日梅啟明又再入稟高等法院，並告其姪兒梅柏麟及其母親的看護，指他們濫用梅媽梅覃美金的生活費，向二人索償合共800萬元。梅啟明在其親自撰寫的入稟狀透露，其母原本答應他過70歲，便會給他500萬元，當中200萬元是給他的兒子。但梅啟明稱懷疑其姪兒知情後起妒忌心，與看護在家庭攪「大龍鳳」，並指梅媽被假借名義下宣布與他脫離母子關係，令他去年底滿70歲後，不但得不到這筆錢，現更身敗名裂，家破人亡。

梅媽登報同梅啟明斷絕母子關係。（資料圖片）

早前梅啟明已在公開場合跟傳媒大爆梅媽現在被看護軟禁和擺佈，在致電母親時候有人有意搶走母親電話，令他不能探望母親。另外梅啟明又說道姪兒梅柏麟不知世途險惡，把自己當成壞人，聯同看護一起謀取梅媽的生活費。

梅啟明還自稱6年前患上大腸癌，表示當時候母親承諾會在他過70歲後給予500萬元，當中200萬是給他的兒子讀大學用。

案件編號：HCA 1103/2022