戈爾巴喬夫逝世︱曾參與電影及薄餅店廣告　拍過里安納度紀錄片

前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）8月30日因病離世，終年91歲。作為前蘇聯和俄羅斯政府領導人，戈爾巴喬夫退休後不單頤養天年，更化身「明星」，拍攝廣告、電影和電視節目。



戈爾巴喬夫逝世：前蘇聯總統戈爾巴喬夫1989年11月7日、革命紀念日在莫斯科出席活動。（AP）

戈爾巴喬夫參演了1993年上映的德國電影《In weiter Ferne, so nah！》，電影於1993年在法國康城影展首映，講述一個天使於人間經歷凡塵的故事。其中戈爾巴喬夫在戲中飾演本人，並於發表一段關懷社會和人民的獨白，而片尾演員列表上亦有列出戈爾巴喬夫的名字。

點擊睇戈爾巴喬夫於《In weiter Ferne, so nah！》演出片段：

此外，國際影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）於2007年出品了一套關注氣候變化的紀錄片《第十一個小時》（The 11th Hour），邀請各界著名人士上節目呼籲人們關注氣候變化，戈爾巴喬夫亦受邀拍攝講述看法。

戈爾巴喬夫在里安納度狄卡比奧出品的《第十一個小時》呼籲人們關注氣候變化。（《第十一個小時》截圖）

另外，戈爾巴喬夫亦有為薄餅店拍攝廣告。廣告中，戈爾巴喬夫偕一位小孩到薄餅店用餐，眾人為戈爾巴喬夫爭論不休，最後達成共識，一同舉杯致敬他。

點擊睇戈爾巴喬夫拍攝的薄餅店廣告：