尾二一屆口罩小姐︱一文睇晒16強佳麗寫真　收音師望到鼻血直流？

ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐》已經進入十六強的選拔環節，昨日（30/8）一集講到節目進行「火辣寫真比賽」環節，佳麗們分成四人一組做模特兒影寫真鬥上鏡，而拍攝風格分別有「陽光組」、「性感組」、「優雅組」、「清新組」，當中ERROR四位成員會在動作及表情管理一一指導佳麗，最後的拍攝成品更被上載到ViuTV的官方社交媒體上。由於佳麗們盡騷自己的優點，因此照片出街後獲得不少網民讚好，節目導演之一的高估就在社交媒體分享幕後故事，大爆有收音師疑似因為拍攝現場的畫面太過火辣而流鼻血，非常好笑！而高估更私心點名讚其中一位佳麗影得最正，疑似為她拉票！

有收音師疑似因為拍攝現場的畫面太過火辣而流鼻血。（IG/@cuckoolai）

「陽光組」的成員有77號的Moon、69號格格、45號Triple May及4號的秋香，指導老師為ERROR的梁業（肥仔）及吳保錡（保錡），四位佳麗水着上陣在泳池邊遊玩，為夏日帶來一絲絲清涼，點擊下圖看「陽光組」靚相：

「性感組」的成員有68號的馬小玲、18號的咚咚、61號的KBG及74號的三寶，指導老師為何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193），四位佳麗打扮性感，彷彿在酒店中大搞Staycation，玩得非常盡興！點擊下圖看「性感組」靚相：

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優雅組的成員有4號的美谷、6號的6號、51號的肚臍餅、同60號的聞西，指導老師為ERROR的梁業（肥仔）及吳保錡（保錡），點擊下圖看靚相：

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最後就是「清新組」的成員，分別有67號的包大人、21號的MK、71號的師姐及50號的韓三八，指導老師為何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）而這一組的打扮是四組之中最密實得一組，不過清純的風格亦令網民眼前一亮，點擊下圖看靚相：