痞子殿下｜陳瀅被問有幾多追求者　朱敏瀚單身後有女仔主動親近？

由陳瀅（Jeannie）、周嘉洛、王灝兒（JW）和朱敏瀚主演的《痞子殿下》將於本周五（9月2日）迎來大結局，四位主角因拍劇而成為好朋友，日前更相約拍片大玩「Truth or Drink」。JW大膽問陳瀅：「有幾多個人追緊你？同埋有邊個最大機會會結婚？」坐在陳瀅身旁的周嘉洛立即大叫起哄，到底她會怎樣回答？而早前與華姐冠軍余思霆分手的朱敏瀚，亦被問到「喺你宣布咗單身之後，有冇邊個女仔或者Gay嘅男士Approach（主動親近）過你？Flirt（調情）過你？」面對尖銳的問題，他會選擇回答還是飲下半杯烈酒？



陳瀅、周嘉洛、JW和朱敏瀚因拍攝《痞子殿下》而成為好朋友。（陳瀅IG圖片）

JW首先問朱敏瀚：「喺你宣布咗單身之後，有冇邊個女仔或者Gay嘅男士Approach過你？Flirt過你？」，朱敏瀚思考一會再回答：「首先我係一個Wall（牆）好高嘅人，大家都知，所以我唔係好alert（意識到）呢樣嘢。我喺社交網絡係收到好多private message（私訊），嗰啲係我唔識嘅。」陳瀅隨即再抽問題問對方：「有冇發春夢with who？」，朱敏瀚疑似爆粗後二話不說飲下半杯威士忌，拒絕回答有關問題，JW和陳瀅感到非常意外更不禁大叫，不斷詢問：「我好想知係邊個！」

JW首先問朱敏瀚：「喺你宣布咗單身之後，有冇邊個女仔或者Gay嘅男士Approach過你？Flirt過你？」（影片截圖）

輪到周嘉洛時，他要向鏡頭展示IG搜尋紀錄，嘉洛先望一望電話，面有難色微笑後便一飲而盡，令眾人瘋狂大笑兼非常好奇。而出道以來緋聞多多、近來甚至與周嘉洛傳緋聞的陳瀅就被JW問到，「有幾多個人追緊你？同埋有邊個最大機會會結婚？」她不假思索地說：「追真係冇，I'm not lying（我沒有說謊）」，JW一臉驚訝反問：「冇人追你？一個都冇？追喎！」陳瀅再三強調：「Really！No！（真的沒有）」JW窮追猛打再問：「咁約食飯呢？」陳瀅笑指：「我三個月冇出過去食飯，真係冇呀嘛！我對上一次同邊個男仔單獨食飯呢？我懷疑係導演。」眾人立即打呵欠示意答案沉悶，陳瀅無奈大叫：「我講咩他哋都唔滿意嘅？」再將半杯威士忌喝下。四位玩得盡興之餘，亦不忘宣傳劇集《痞子殿下》，並希望觀眾可以繼續支持他們。

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