台灣3點3｜23歲林映暉身材正過余思霆　留台6年更是碩士研究生

《開餐：台灣3點3》三位主持著泳衣介紹台灣甜品，後排嘅林映暉雖然一件頭，但都難以遮掩好身材。(IG圖片）

J2新節目《開餐：台灣3點3》由余思霆、姜宇夫以林映暉主拎，齊齊介紹台灣高質甜品同下午茶。雖然節目以飲食為題材，但最新一集三位主找都齊齊以水著上陣，余思霆擁有火辣身材早已不是什麼秘密，而姜宇夫早在J2另一旅遊節目《凍冰冰去旅行》大騷長腿，反觀在台讀書嘅「港女」林映暉，大家對佢未必有很深的認識。

暉哥(右)第一次喺幕前泳衣上陣，余思霆同姜宇夫左右夾功，真係會好緊張。

23歲嘅林映暉（暉哥）其實之前已經出現過喺J2節目《趁而家去台灣偷食...譜！》，除此之外，佢亦有經營個人YouTube頻度，不過暉哥接受《香港01》訪問時，就透露接下來將會同無綫有更多合作機會，仲叫大家一定要留意。問到點解會喺台灣讀大學，暉哥表示係因為小時候受到台灣組合棒棒堂影響，加上本身熱愛跳舞同演戲，所以2016年去到台灣修讀表演藝術，而目前就喺台北藝術大學讀藝術行政與管理研究所嘅碩士課程，暫定一年後畢業。「仲考慮緊畢業後留台灣定返香港，主要睇邊度有更多演藝機會，自己希望可以繼續拍節目同表演。同埋留喺台灣6年，習慣晒呢邊生活，但移民的話又會好唔捨得屋企人。」

暉哥原來已經喺台灣生活6年。(IG圖片）

提到喺最新一集當中以比堅尼上陣，暉哥表示從試過喺鏡頭前如果穿著：「拍攝嗰日換咗三套泳衣，比堅尼嗰套我加咗件上衣，另外兩款一件連身一件平口款式，唔敢太性感。其實嗰日好緊張同怕醜，但畢竟都係工作，所以想好好克服心理恐懼。（余思霆出名身材好，對住佢會唔會好太壓力？）今次係第一次同霆霆合作，其實好安心，因為自己初入行，好多嘢都唔熟，好在有佢帶住，拍攝時亦都好順利，壓力……當然冇啦」

平日走可愛路線。