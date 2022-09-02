《Proof求證》評論 | 王菀之演舞台劇演癲喪天才　深度十足超感人

《Proof》 是由美國劇作家David Auburn所撰寫的故事，曾勇奪2001年美國普立茲戲劇獎以及東尼獎最佳劇本。故事講述數學天才Catherine（王菀之飾）宣稱成功解開了數學世紀難題，卻備受最信任的男友Harold（陳康飾）和胞姐Claire（吳鳳鳴飾）質疑。到底是Catherine解開了難題，抑或她是步父親Robert（陳淑儀飾）後塵說瘋言瘋語？

一開場王菀之自暴自棄地在家中後院隊酒， 不久後父親出場，父女之間討論起何謂發瘋，話題尚未結束，父親突然冒出一句：「因為我已經死咗了，係唔係？」兩人的針鋒相對戛然而止，王菀之怔了數秒正色道：「係，你上個星期已經死咗了，心肌梗塞。」王菀之出奇自然的回答與劇情的詭異構成張力，狠狠抓住觀眾的心，令人不禁好奇為何王菀之會與父親的鬼魂說話，而第一個場景便已破題提示觀眾，這是一個關於驗證瘋狂的故事。

來到中後段，王菀之讓男友陳康到父親書桌櫃筒取出筆記簿，簿內竟寫有世紀數學難題的解答，要是發表了必定會震驚世界。王菀之堅稱這是她趁父親入睡後利用餘暇辛苦解構的成果，男友和胞姐均認定只有數學成就更高的父親才可能交出解答，深感被背叛的王菀之怒不可遏。王菀之一向散發出「少少癲」、脫離塵世之外的另類「仙氣」，這有助她演活了Catherine的神經質；另外，王菀之駕馭Catherine倔強又脆弱的矛盾一面游刃有餘，當她用一貫纖細聲線怒斥陳康背叛她時，可謂爆發力十足，當然其他演員亦擁有純熟出色演技，看他們表演絕對是享受。

結局仍有些撲朔迷離，觀眾或會疑惑究竟王菀之是否真的發瘋了？不過於個人觀感而言，說這是一個驗證愛的故事也不為過。Claire不甘被父親束縛遠走紐約，卻始終心裡記掛家人，努力打拼養活父親和妹妹；即使受不了妹妹的歇斯底里，也對她不離不棄，半哄半脅迫地想帶她到紐約親自照顧。

作為數學家的Harold急切想發表驚世數學成果，但他是愛Catherine的，不然也不會被Catherine踩到底線、戳到痛處時，依然折返道歉，而他成功取得筆記後沒有一走了之，始終陪伴在女友身邊。父親Robert在女兒離家後病情加重，他衣著單薄地跑到寒冷的戶外發瘋地扔書弄得一片狼藉，宣稱已重回巔峰時期，Catherine無奈地告訴他只是在胡言亂語，最後在女兒的攙扶下，他請求女兒不要再離開他身邊，一片思緒混亂之中，只有對女兒的依賴和思念是真切的。

Catherine為了照顧父親，放棄了夢寐以求的大學生活，也許她心裡或多或少是有幾分埋怨父親的，埋怨他抹殺了自己最青春寶貴的時光；埋怨遺傳了他神經質、情緒不穩。可是在父親死後，她喝著父親的酒，在花園獨自與父親鬼魂爭辯；她埋怨Harold把父親的葬禮變成狂歡派對，與自己的哀愁格格不入；往昔與父親為晚飯要吃甚麼而爭論不休，坐在梳化上一起看電視，有一搭沒一搭地談着電視劇情，Catherine微笑地告訴Harold，這些都是她最美好的日子，這些愛和情感，讓人無比感動。