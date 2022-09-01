內地富婆劉芊螢出錢做女主角　點名《且試天下》小鮮肉陪伴過戲癮

近日內地電視劇《鳳鳴笙簫簫》進行開鏡拜神儀式，儘管沒有一線小生花旦，但該劇憑女主角的外貌仍然能登上熱搜，引來一片熱烈討論。劇中男主角是24歲的小鮮肉王軒，女主角劉芊螢明顯年長很多，二人談情說愛仿如母子戀，外界嘖嘖稱奇，其實這套劇集的金主正是劉芊螢自己，她表示「部分人覺得我又老又醜也沒有演技，我一點也沒有不開心」，劉芊螢性格積極樂觀，無悔追夢。

劉芊螢出錢拍劇，自己仲做埋女主角。（微博圖片）

劉芊螢本業是金融公司高管，一直也有著明星夢，早於2020年以歌手身分進軍樂壇，出過單曲《相信幸福》，今次是她首次主演古裝劇，由於劉芊螢是背後金主，選角自然是她欽點，男主角是《且試天下》演出任穿雨的王軒，男二是選秀節目《青春有你3》的周峻宇。近日《鳳鳴笙簫簫》進行開鏡拜神儀式，劉芊螢跟王軒合照充滿母子戀的感覺，王軒更被網民嘲笑「表情生硬」、「生無可戀」。該劇講述酒樓老闆「鳳傾羽」邂逅會算命的小神婆「陸蕓笙」，兩人聯手解開懸疑事件的冒險故事。

楊洋主演的《且試天下》，劇中有不少靚仔帥哥。（微博圖片）

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帶資進組的劉芊螢，其實也知道網民的評論，但無阻她一心追夢，她表示「相對於大家稱呼我富二代、小富婆，我更喜歡創一代的頭銜！作為藝人應該成為大眾表率，積極努力！我通過自身的努力實現財富自由，選擇遵從自己內心的想法，雖然我還是一個新人，演技稚嫩，但我會付出百分之二百的努力，珍惜每一個機會。」對於被網民批評外貌，她也有一番覺悟「這些天感謝大家的關注，部分人覺得我又老又醜也沒有演技，我一點也沒有不開心，反而很感激大家提出中肯的建議，我會更加努力地呈現出好的作品給大家！努力做一個積極樂觀的女生！」劉芊螢樂在其中，未來再跟哪位人氣小生合作，大家拭目以待啦。