陳蕾義賣針織手作捐動物慈善機構 唔排除教班最想開實體店

張敬軒、鄭欣宜和陳蕾（豹哥）今日（1/9）於銅鑼灣出席手機品牌宣傳活動，吸引過百名粉絲到場支持，而豹哥就以紫藍色長裙現身配合大會的主題顏色。沉迷於針織的她接受訪問時表示早前上電台「唔講音樂，只講針織」：「着晒全身都係針織、自己織嘅作品上電台。（有冇咩得意之作？）最創意都係（演唱會送畀軒公）嗰個咪套。」

張敬軒、鄭欣宜和陳蕾出席手機品牌宣傳活動，吸引過百名粉絲到場支持。（葉志明攝）

她早前更義賣親手織的物品，並全數捐給10間幫助流浪動物的慈善機構：「織咗咁多自己都戴唔晒，有啲着過上台一次，我哋呢行着第二次又唔係好方便。如果賣畀粉絲，佢哋又真係鍾意我嘅作品，佢哋又得知所畀嘅價錢會全數捐出去，成件事好有意思。佢哋平時會用金錢支持我嘅唱片、音樂會，我都好想陪佢哋參與好有意義嘅活動，我睇好多流浪貓狗嘅機構，覺得佢哋需要更多資金上嘅support去幫助小動物。」問到會否開班教粉絲針織，她直言有機會：「如果有一日我喺呢行都唔太多工作，就會轉去幕後全職針織手作，唔排除開下workshop，好想開間實體嘅手作店。」

豹哥就以紫藍色長裙現身配合大會的主題顏色。（葉志明攝）

「華納三寶」成員MC張天賦、洪嘉豪將在明天（2/9）開騷，豹哥笑言他們在《二損一》MV跳舞較為保守，並透露演唱會中二人會跳得更放：「會練得更詳盡，可能想留番演唱會先出，我自己都會睇。（Encore嗰時再拉你上台？）今次應該叫佢袋定張cheque畀我先，雖然我哋三個同一個經理人都冇面畀，公還公，友情價再收貴佢少少。」