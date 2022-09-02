奚夢瑤拍片分享貴婦生活　豪使逾兩萬蚊買真絲睡衣相當奢侈

內地超模奚夢瑤與何猷君結婚後相繼誕下一子一女，生活幸福美滿。而奚夢瑤亦減少出席公開活動，安心過少奶奶生活，日前她拍片分享近期入手的物品，更一連曬出多套睡衣，不過高昂的價格就掀起網民熱議！



奚夢瑤拍片分享近期入手的物品。（影片截圖）

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身穿牛仔褸出鏡的奚夢瑤，化上精緻妝容，狀態Fit爆，她逐一介紹自己的戰利品，她興奮表示特別鍾意身上的吊帶背心，除了印有蝴蝶圖案之外，還有鑽石吊環，看上去非常華貴。奚夢瑤在片中一共曬出五套睡衣，還有眼罩等等，而她所入手的真絲睡衣原來相當貴價，每套均價約4000元人民幣（約4550港元），眼罩亦要999元人民幣（約1137港元），單單是五套睡衣的價格已經超過兩萬元！

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Figure同樣價值不菲。（網上截圖）

之後奚夢瑤又曬出一個Figure，而她手上的這個Figure亦價值不菲，官方售價6999元人民幣（約7961港元），但炒價就高達17888元人民幣（約20346港元）！其實奚夢瑤已經不止一次地向大家分享自己的貴婦生活，她曾拍片分享自己購入了多款有「小廢包」之稱的名牌迷你手袋，希望可以在女兒長大一點之後用同款的母女包，而她所分享的五款名牌迷你手袋中，包括Chanel、LV、Dior等名牌，總值超過11萬港元，寵女程度毫不手軟！