東張西望｜騙徙扮銀行職員以低息貸款誘惑　騙取10萬後消失

今日（1日）的《東張西望》講到一名市民李先生接到自稱銀行職員來電，詢問是否有意借錢，而墮入騙徙的借貸陷阱。

《東張西望》講到一名市民李先生接到自稱銀行職員來電，詢問是否有意借錢，而墮入騙徙的借貸陷阱 (節目截圖)

一名從事工程行業的李先生，早前接到一個自稱銀行職員來電，向他詢問是否有意借貸，而李先生見騙徙自稱的銀行是他支帳的銀行，加上因為「大判」拖數，以致週轉不靈，有見及此，李先生有借貸的念頭。騙徙向李先生介紹了不同的貸款計劃，李先生有意向銀行借貸40萬來週轉，於是跟隨葉先生的指示交了所有資料，葉先生隨即向李先生表示要等上司的批核。

一名從事工程行業的李先生，早前接到一個自稱銀行職員來電 (節目截圖)

葉先生後來向李先生指上司只批出25萬，但要交2萬5千元保證金，更介紹一位自稱是公證行的鍾先生予李先生認識，指這2萬5千元是放在公證行的戶口，便能借到保證金的10倍金額。鍾先生後表示因公司戶口爆滿，所以要求李先生把2萬5千元存到一個私人戶口，李先生指自己未曾借過大額貸款，不熟悉程序，所以便把2萬5千元存到這個「公證行」的戶口。第二日葉先生致電李先生：「佢話上司又批返我50萬喎，叫我再入多2萬5千蚊落個間公證行度！」李先生再次存入2萬5千元後，到鍾先生找他說這筆貸款有問題，不停再叫李先生存錢，要存夠10萬元才能借到50萬，當李先生存夠10萬元後找鍾先生簽約，鍾先生便消失得無影無蹤，李先生最後損失了10 萬元。

葉先生後來向李先生指上司只批出25萬，但要交2萬5千元保證金 (節目截圖)

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《東張西望》主持嘗試與李先生聯絡，可惜3個電話號碼均無法聯繫上。《東張西望》主持再根據李先生提供的鍾先生電話號碼聯絡，鍾先生接聽電話後聲稱自己不是鍾先生及什麼都不知情，然後便掛上電話。《東張西望》主持致電該銀行熱線發現葉先生是假冒職員，而該銀行去年亦有發出一系列關於有騙徙假冒該銀行職員騙取金錢的通告。