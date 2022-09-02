黃凱芹當年視周慧敏得個樣　重提與公司鬧不和事件：身段放唔低

黃凱芹日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談將於紅館舉行35周年演唱會感受，黃凱芹稱：「唔知係咪男人去到某一個年紀就唔顧身世，不修邊幅，我平時唔可以話係爛撻撻，但會係一個好隨意嘅人，所以有歌迷話我點解你成日咁樣，以前都唔係咁。（平時有冇不斷Keep Fit？）我冇特別Keep，可能生活習慣影響，飲食方面自己唔會食啲肥膩嘢，又唔食宵夜，有適量運動，好鍾意游水，因為游水帶氧運動有幫助，可以塑型。」

80年代既是DJ又做歌手的黃凱芹，可說是文青唱作人的代表。（影片截圖）

談到35年來的圈中朋友，黃凱芹直言跟周慧敏合作多年，擁有強烈CP感，他說：「我哋因為電台而認識，我仲早佢幾個月入電台，好開心聽眾好受落，變咗電台嘅最佳拍檔，引伸到舞台上音樂上都係最佳拍檔，CP感好重，我哋合唱嘅歌，如果搵另外一啲人唱好似唔得咁。（周慧敏講過你哋溝通係用Email？） 其實想當年係佢教我個電話，佢仲搵咗啲朋友幫我買同Set Up電腦，跟住就用Email聯絡，自此我哋就Keep住用Email就夠！好似上次佢開周年演唱會，佢都係用Email搵我，不過我成日唔Check，差啲Miss咗！仲俾佢問返我點解咁耐都唔覆！我結果冇問題呀！我做到嘉賓！」

1987年香港電台，左為黃凱芹（IG：@vivianchowwaiman）

他亦有重提與公司鬧不和事件，當時黃凱芹憑《晚秋》一曲在內地爆紅，但3年後與經理人公司關係決裂，更黯然告別樂壇：「當時經理人想我出隻碟，全部用晒內地嘅去改編，其實當時去一間新公司就係想做原創嘅創作歌手，同我自己嘅理想背道而馳，之後反咗面，停晒我所有嘅收入同所有演出機會。生活點算呢？自己嗰個身段放唔低，所以一走了之，去咗外國生活。」

黃凱芹與周慧敏(黃凱芹網站圖片)

黃凱芹直言易滿足，他說：「其實35年已經賺咗，我要做嘅嘢已經做過，我拍過劇、做個主持、出過好多唱片、演唱會，我仲搞過舞台劇，如果35年之後，可以搵一個拍檔做一個雙人演唱會就好！可能會係一個新衝擊都未定。（咁使唔使Email定周慧敏？）如果佢唔OK咪好瘀？等主辦同製作公司安排啦！」