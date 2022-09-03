林作又一氣質型新人加入「美女軍團」　連Edan呂爵安都係佢粉絲

「保險界KOL」林作經常於社交網招兵買馬，捧紅頭馬Bronte（霍穎璇）及Jasmine，其中20歲的Bronte更因甜美外形獲邀上ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》講述被全公司男同事追求的經驗，星期一至五都有不同人約食飯，連侍應都認得她。今日（2/9）林作又在社交網站上就宣布有新女加入「美女軍團」。

霍穎璇Bronte笑容甜美。（IG：@brontefws）

向來有新人加入林作的保險兵團時，他都會大肆宣傳並在社交媒體上曬合照，不過這次他就一反常態，在一個有關自己的帖文下簡單地標註了新女的用戶名稱，當中寫道：「我個人認為，你比 Bronte及 Jasmine更美麗動人。大家有看過去年電影 Godzilla VS Kong 嗎？如果 Jasmine 是哥斯拉，Bronte是金剛的話。你他XX就是戲裡面的機械哥斯拉！最後，Bronte 將會需要和 Jasmine 聯合都未必能夠打贏你。一場3角大戰，很快開始。」

Jasmine亦是「美女軍團」之一。（IG/@jasmineeeeet）

這次加入「美女軍團」的新人名為Jojo，雖然外貌不夠Bronte與Jasmine甜美，但是勝在氣質斯文、五官端正。透過Instagram的照片可以見到Jojo是位「旅遊達人」，遊歷世界不同地方，非常寫意！值得一提的是，Bronte與Jasmine的社交媒體擁有過萬粉絲，而Jojo的只有她們的十分之一，因此仔細查看的話就會發現，香港男子組合MIRROR的成員Edan（呂爵安）是她的粉絲之一，而Jojo亦有追蹤到Edan。

Edan是Jojo的粉絲之一。（IG/@jojowu）

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