鋪鋪Poker｜蘇永康耐性欠奉寧生吞雲吞　自認輸唔起：會好嬲怒

由郭偉亮（Eric）、方力申，以及J2ers陳欣茵及胡美貽主持的《鋪鋪Poker》，最新一集邀得蘇永康（蘇康），蘇康大爆Eric是馳名「Poker翻身王」：「得番二百蚊碼都可以翻到身，佢試過好多次。我就笈手A都可以輸。」蘇康續指自己「耐性欠奉」，不太適宜玩Poker：「我連打邊爐都冇心機，啲雲吞成日生嘅就食咗落口。」除了冇耐性，蘇康又坦言輸唔起：「輸幾百蚊都冇乜事幹嘅，輸幾千蚊我會好嬲怒，但我買件一千蚊衫完全冇問題喎。」方力申隨即踢爆謂：「嗰啲仲要著喺底，得個領邊。」

四位主持都好熱烈歡迎蘇永康，蘇康反問係咪因為佢個樣似水魚。

2017年升呢爸爸的蘇康，笑指面對小朋友不能沒有耐性，皆因「盞自己冇命」。直認是嚴父的蘇康，透露與太太約法三章，就是大家不會在對方「教仔」時插手。蘇康又提到阿仔愛模仿他說話，小方聞言即嚇至「眼凸」追問：「你句句都有粗口架喎？我入咗行之後，圈入面講粗口最好聽嘅就係阿公。」之後現場即起哄要求蘇康即席顯身手，場面熱鬧。

蘇永康好坦白，話自己冇耐性之餘，又話自己輸唔起。

在節目中話題不絕的蘇康與小方，原來不但曾是同公司師兄弟，蘇康更跟過小方契媽Christine Samson學唱歌，現在又跟對方學習如何做老師教唱歌，足證與小方相當有緣。蘇康續指當年在好兄弟張衛健「指示」下，曾邀請小方做他游水「替身」，小方負責「晒泳術」，蘇康則負責「出樣」。