何超儀絕密私相簿粒粒巨星　緬懷與梅艷芳猜枚夜蒲闖禍遭張國榮罵

已故香港賭王何鴻燊的二房千金何超儀，將於本月17、18日兩天假香港九展的Star Hall以「Flash Back Now party」為主題舉行演唱會，為了讓無法到場的觀眾也能參與這場盛會，超儀也貼心安排了線上直播。是次會以80年代的經典disco歌曲為主軸，超儀回憶起她小時候經常跟梅艷芳（梅姐）、陳百強和張國榮等去disco玩，從她的絕密私相簿可見她與多位巨星都十分之老友。

何超儀分享了她當年與梅姐一起猜枚的趣事，梅姐是猜枚高手，而超儀她當時年紀太小本來還不會猜枚，但因為梅姐在disco裡面太常被歌迷認出，歌迷都會要求跟梅姐猜枚，梅姐就會說：「我先派最爛的跟你們玩」，便把超儀推出去負責猜先。超儀笑說自己後來也變得很強了，她很懷念過往那段時光，所以才有想把演唱會打造成當時80年代disco的想法，向過去美好時光致敬。

何超儀還笑指自己當時年紀小真的很麻煩，除了讓陳百強帶未成年的她買第一件disco戰衣、並帶她入場，她還曾經用玻璃球電痛別人而被張國榮責罵。當時肉感又愛穿性感衣服的她，舉手跳舞卻嚇壞舞池所有男生，梅姐也因此傳授她遇到靚仔時的秘訣。