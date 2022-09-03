FRENEMY演唱會｜MC減4KG觀眾叫「除衫」　Kaho辛苦排舞自爆黑面

《Kaho x MC Frenemy Live 2022》 演唱會，昨晚（2/9）於九展STAR HALL展開一連三場演出，一票難求之下座無虛席，觀眾反應非常熱烈，單是歌迷應緩物件，就已經塞滿STAR HALL場外，更變成打卡遊樂場。MC張天賦及洪嘉豪（Kaho）今次亦作出新嘗試，有多part勁歌熱舞，並且互相交換歌曲來唱，令歌迷耳目一新。



一連三場的《Kaho x MC Frenemy Live 2022》 演唱會昨晚（2/9）於九展STAR HALL展開。

演唱會一開場，兩人已經勁歌熱舞獻唱《觸電》及《二損一》，令觀眾High到飛起。跳唱完畢，他們都喘著氣同觀眾笑道：「嘩，收貨啦？呢個開場！係咪值回票價先？」觀眾歡呼不斷，MC開心笑住話：「尋晚綵排都冇咁喘，真心有觀眾喺到真係喘啲！不過我覺得自己都好似幾有跳舞天份？係咪？」觀眾即大叫 :「係呀！好正！」Kaho又即問歌迷：「我都唔弱係咪？」連隨獲得不少掌聲。

演唱會一開場，兩人已經勁歌熱舞獻唱《觸電》及《二損一》，令觀眾HIGH到飛起。

接着兩人於台上拿出一粒大骰仔，MC笑說：「剛剛唱完兩隻歌，依家二選一！睇下邊個獨唱先！我地用『殘酷骰仔』決定邊個唱先！經過昨晚綵排發現，跳完兩隻舞再即唱Solo，其實好辛苦，所以其實我哋大家都唔想做唱先嗰個……哈哈。」Kaho問觀眾：「你哋想邊個唱先？」有觀眾大叫MC，最後Kaho擲骰擲中自己，MC即開心到幾乎彈上天。Kaho獨唱《主角光環》、《24/7戀人》，《半天空檔》後，接着到MC Solo，一口氣唱了《Good Time》、《時侯不早》、《老派約會之必要》。

兩人又合唱了陳奕迅的《最佳損友》，MC叫歌迷珍惜友情親情，不要失去才後悔。

這晚他們分別帶新歌送給歌迷，MC唱了《乾》，Kaho則唱了新歌《還原淚》，兩人又合唱了陳奕迅的《最佳損友》，MC叫歌迷珍惜友情親情，不要失去才後悔。來到演唱會最後部份，兩人再一輪勁歌熱舞後，MC笑住話最衰排舞時沒有拍下making of ，否則真係應該比大家看看當時的Kaho：「最初排舞，佢不停投訴。」Kaho：「係喎，人生黑面黑到爆。」MC：「係呀，差啲我就發脾氣添，哈哈。」Kaho：「其實我哋真係好畀心機，呢次唔係叫『郁』，真係叫跳。」MC : 「所以大家應該睇到我哋付出咗好多第一次。」觀眾立馬掌聲歡呼雷動。MC又話自己為個騷減了最少4kg，話一出現場觀眾即大叫他「除衫！」搞到佢尷尬傻笑耍手話：「未得啦，未到呢個位，哈哈」。

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