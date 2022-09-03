鍾欣潼爆薛凱琪凌晨4點練聲　蔡卓妍社交媒體被「口臭廣告」洗版

Twins最近在內地綜藝節目不斷，繼參與《乘風破浪3》後，近日登上解壓真人騷《百川可逗鎮》大玩遊戲，日前又接受內地媒體《會火》專訪，分享日常生活。



Twins是大家的青春回憶。（微博@霍汶希Mani）

《百川可逗鎮》是一個主打解壓治癒的綜藝，通過玩遊戲等幫助嘉賓解壓。提到如果推薦朋友參與，鍾欣潼（阿嬌）直言會選擇薛凱琪：「她真的是凌晨4點還要開嗓子啊，就是要請老師唱歌，要逼死誰啊。」

三人之前於《乘風破浪3》中聚首。（instagram@physit）

生活中，蔡卓妍（阿Sa）指阿嬌看抖音，自己看淘寶，笑言喜歡買一些「交智商稅（花冤枉錢）」的東西，更大爆最近社交媒體推薦的「大數據」竟然是「口臭廣告」：「因為我有一次我不小心點進去一個大叔，他應該是一個老中醫，在講怎麼護肝，然後就推廣一種藥，結果很多口臭廣告，它是覺得我有口臭的問題嗎！」令她哭笑不得。

一堆口臭廣告令阿Sa哭笑不得。（視頻截圖）

談起在節目中看到年輕人的壓力來源，Twins坦言自己其實跟大家差不多，阿嬌表示：「我們是同等的。」阿Sa即刻吐苦水：「對啊，我還在交社保（社會保險），跟大家一樣，你知道如果我每個月不準時交社保，會斷掉！我要重新再交過，所以其實跟大家一樣，壓力好大哦。」其後阿嬌還透露自己有社交恐懼症：「現在好很多了，我覺得這個是可以練的，就是我願意跟這個世界交朋友，先放過自己，就不要糾結。」阿Sa補充道：「但如果真的不喜歡那就繼續吧，我覺得也不用勉強自己去做自己不喜歡的東西。」阿嬌也非常認同：「對呀，我覺得就是適合的時間，你才去嘗試一些你認為是好的東西，就沒有必要逼自己。」

Twins兩人都正在交社保。（視頻截圖）