47歲徐若瑄首次小巨蛋開騷　穿貼身衫大騷身材：保養得還可以嗎？

台灣女歌手徐若瑄（Vivian）今年初因捲入王力宏婚變事件而令形象受損，但她其後極力澄清，兼且王力宏和李靚蕾親口向她道歉才令事件告一段落。昨晚（3日）她於台北小巨蛋舉行個人演唱會《VIVILAND》，今年3月時她曾透露會邀請王力宏做個唱嘉賓，但最後的七位人嘉賓名單上仍沒有他的蹤影而令外界有少許失望，不過作為Vivian出道32年的第一個小巨蛋演唱會，今年已經47歲的她依然不吝嗇地「派福利」，身穿緊身衣大騷好身材：「我今年47歲，保養得還可以嗎？」



徐若瑄今年47歲，首度於台北小巨蛋開演唱會。（IG：@vivianhsu.ironv）

Vivian在開騷前不斷積極健身練舞，成果終於於昨晚揭曉，她穿上一件寶藍色和肉色緊身衣登場邊唱邊跳，大展身上毫無贅肉的一面，更明顯見到她的手臂線條相當結實，她亦相當滿意自己的表現，自豪表示：「女人30歲是天生麗質，現在40歲這樣要付出多少心血和淚水，但我熱愛我的工作，我今天可以站在這邊，謝謝你們每一位。」

徐若瑄穿上一件寶藍色和肉色緊身衣登場邊唱邊跳，大展身上毫無贅肉的一面。（YouTube：八大電視娛樂百分百）

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有不少人期待Vivian會邀請王力宏擔任嘉賓，雖然無法見到兩人合體，但她的嘉賓名單依然相當之華麗，一口氣請了七位嘉賓助陣，包括金曲歌后彭佳慧、金曲樂團「麋先生」主唱聖皓、金馬影后陳淑芳、女配角于子育，更邀請了媽媽上台展歌喉，兼且與離世多年的爸爸「徐老爹」隔空對唱，場面既熱鬧又感動。