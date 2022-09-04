阿Mo被爆「95%不能復原」　林作籲勿息事寧人：整個社會都撐你

於MIRROR演唱會遭巨屏擊中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍留醫中，其父親李盛林今日（4日）透露兒子近況，指「聽完中西醫有事發後一個月的評估，醫生說95%都不能復原」阿Mo父親指阿Mo現時需要長期配戴頸箍，導致後腦感到痛楚影響睡眠，仍未完全脫離呼吸機，家人心情辛酸，但阿Mo父親指兒子還活著已是「不幸中的大幸」。

阿Mo與他的爸媽。(ig圖片)

阿Mo病況引起外界關注，林作今日（4日）於Instagram發文表達看法，指倘若代入阿Mo心情是「生不如死」。他否認阿Mo父親「不幸中的大幸」看法，他說：「我尊重宗教人士。但事故後至今李牧師爸爸的回應，我看到的，是息事寧人的態度。」

林作。（IG@jolamchok）

林作認為阿Mo父親的回應不足以令社會施加壓力給政府和相關單位，他表示：「該憤怒，請憤怒，不要只是對神祈禱。面對現實，不求奇蹟，要追求的，是公義，血債血還。今天最新的醫療進展，根本不會令任何人意外 - 大多數人一早都估到，根本復原不了，我也不信你本身不知道，除非騙自己。網民反應開始凋淡，至今所有單位成功推卸責任。如果我是他爸爸，我不會可能讓這件事如此發展。再次的，我真的不是想批評牧師爸爸。我只是想說：將你的憤怒展現出來的。不要再克制，二次傷害自己了。整個社會都會撐你。」

點擊睇林作全文：