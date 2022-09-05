陳柏宇結婚5年恩愛如初　分享與老婆相處之道：尊嚴唔值錢！

陳柏宇與老婆符曉薇（Leanne）結婚5年感情依舊甜蜜，二人偶爾會在Instagram 上載一家三口的日常生活照。不過，符曉薇曾在IG限時動態發布千字文，控訴陳柏宇並不珍惜自己，嚇到一眾網民以為他們婚姻破裂，之後二人急開直播澄清，幸好最後順利成功修補夫婦關係，至今仍十分恩愛。近日，陳柏宇現身YouTuber熊仔頭頻道「FHProductionHK」擔任嘉賓，除了重提當年疑似「扯旗」事件外，更大談夫妻的相處之道。



陳柏宇與老婆符曉薇相處模式是以「現實浪漫」，有別於韓劇般的浪漫，他表示不一定要經歷生與死才是浪漫「唔通下下都要我有血癌，你捐晒啲血比我，你死咗我冇事先叫浪漫咩，咁先叫浪漫，痴線嘅咩！」他認為現實浪漫是不需要刻意營造浪漫的氣氛，而是天然感受，例如「一起坐在電視機前腳踮腳睇電視」、「每晚睡前都會錫佢一啖」！

一家人好恩愛啊！（IG@ckw720)

經歷五年夫妻關係，陳柏宇懂得在這段關係裏「收放自如」，他坦言雙方有爭執的話會讓着老婆，不一定每次都要爭贏對方才算成功，而是選擇先道歉，然後再賽後檢討，用對方受落的招數指出問題所在，承認男人有時要學會忍讓，更直言「對我來講尊嚴唔值錢！」如此高招，難怪符曉薇只鍾情陳柏宇一個啦。

陳柏宇哄老婆果然有一手！（IG@ckw720)