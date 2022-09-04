邊度都有外星人｜外星人有分好壞　人類靠佢哋先平安過世界末日？

人類多年來不斷嘗試尋找外星生物，有人表示親眼見多外星人，亦有人指地球已經被外星人監察及操控25000年。究竟數之不盡的UFO目擊事件，能否證實外星人的存在？而外星人又可會真的來臨地球探訪？新一集《邊度都有外星人》就繼續講解外星生物在地球的活動，除了解構了外星人的品種，更揭開我們一直信奉的神明有可能是外星人。

日前播出的第二集繼續有見過二百次外星人的外星文明研究者Tecki擔任嘉賓，他透露有部分外星人存在於不同維度，所以地球人眼中，只看到它們呈透明狀，概念就跟我們看不到靈體一樣。由於靈體活在四維空間，人類基本上不會看到靈體，除非開通了天眼。松果體或頻率剛好才能看見靈體。

邊度都有陰謀｜為控制人類創光明會 連神明都可能係蜥蜴人化身？

有指英女王是蜥蜴人。（節目畫面）

外星人有80幾種？

Tecki指出外星人多達80多種以上，有部份以人類熟悉的昆蟲狀態示人。他展示了蝴蝶形外星人的照片，並解釋這個品種的外星人出現在挪威的山區，所屬的星球比較細小，生活環境不需要大的軀體才會這麼細小，但其實都有巨人族，而復活島頭像的就是屬於巨人族的外星人。

Tecki指出外星人多達80多種以上，有部份以人類熟悉的昆蟲狀態示人。（節目畫面）

女媧、伏羲都係外星人？

提到外星人其實在數千萬年前已經來臨過地球，Tecki指有不少中國古代流傳的神話，例如女媧、伏羲、盤古等都跟外星人有關。其實多年前已有這個說法，有指女媧及伏羲都是人頭蛇身，如果只靠幻想出來的話，不同地方的古代壁畫不會畫的那麼一致。伏羲發明了八卦，在當時生活在原始部落的人類如何能靠高智慧來創造出連現代人都無法猜透的八卦。

有指女媧及伏羲都是外星人。（網上圖片）

而盤古被認為是一個科學技術水平很高的外來文明，他來到地球是為了尋找一個新家園。有指當時地球被有毒氣體包圍，看不見太陽、月亮和星星，也不能生存。盤古以高科技設備來去除有害氣體，讓地球重見天日，只是侯榮恩無法理解當時看到的先進科技，才會簡單地創造了有關盤古的神話。至於創造了人類的女媧，有外星人研究者認為女媧很可能利用了外星生物技術成功培育出地球的生態環境。

外星人都有分好與壞

上一集講到蜥蜴人控制了地球25000年，但原來外星人都有好壞之分。有好的外星人組成「銀河聯盟」暗地裡幫助人類對抗壞的外星人。Tecki提到日本預言漫畫家Tatsuki 1999年的作品《我所看到的未來》，漫畫中15個預言中已應驗了13個，包括「311海嘯」、「戴妃之死」。

外星人阻止富士山爆發？

其中漫畫提到2021年8月21日富士山爆發，日本在毀滅邊緣的預言落空。Tecki透露自2017年起，在社交平台及網絡上發現當時富士山頂經常出現UFO形狀的雲，這其實是昴宿星人在轉化火山能量，阻止爆發。曾經有一段時間中國麗江都出現同類的雲，連美國宇航局都介入調查。

好外星人組成「銀河聯盟」保衛地球

節目提出有關外星人的傳聞，完全顛覆眾人對外星生物的認知。當陸永問到為何外星人要保護地球，Tecki指外星人是不求回報，本着愛與慈悲，希望可以感動人類。這些好的外星人近年積極幫助人類拆除蜥蜴人幾萬年前設下的帷幕黑科技，而帷幕科技即時限制了人類松果體發揮的電磁網。

（節目畫面）

而原本2012年世界末日，當時美國太空總署公佈，太陽發生的沙塵暴可能會摧毀地球，最後當然平安渡過，而幕後功臣是一班正義的外星人。有指「銀河聯盟」曾經在太陽出現，他們穿梭太陽表面作修補，成功保衛了地球。至於為何太陽會出現這麼多飛船，太陽其實是一個星門。在宇宙來說，我們太陽系的太陽是連結另外銀河系的星門，所以不同維度的外星人及UFO都會在附近出現。