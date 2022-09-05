張天賦洪嘉豪短期內不再合體宣布各自開騷　MC預告：今次夠位坐！

MC張天賦和洪嘉豪（Kaho）一連三場的《Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會》昨晚（4/9）來到尾場，兩人跳唱《觸電》及《二損一》揭開序幕，全場High爆氣氛高漲。今晚繼續以擲骰仔方式決定誰先Solo，猜包剪揼輸了的MC打破「邊個擲骰邊個中」的宿命擲中Kaho，Kaho一連唱出《主角光環》、《逆時車站》和《半天空檔》，更承諾終有一天會戴起眼鏡唱《半天空檔》。MC接着唱出三首歌包括《Good Time》、《時侯不早》及《老派約會之必要》。



MC和嘉豪一連三場的《Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會》來到尾場，二人表示非常不捨。（鄺鈺瑩攝）

除各自唱出首本名曲外，Kaho和MC還分別帶來新歌《還原淚》及《乾》。Kaho形容新歌是《掉進海的眼淚》的續集，MC則坦言人愈大，面對壓迫和不開心時，會選擇乾杯算，他希望大家能找到可分享心事的「Frenemy」。

謝幕時，Kaho錫了MC一啖後笑指：「你真係唔錫我？」最後MC終於錫番Kaho。（鄺鈺瑩攝）

驚喜一浪接一浪，他們在Encore時表示短期內都「不再合體」，Kaho更指會「行先一步」，隨即宣布將在今年內舉行個人演唱會，而MC亦帶來好消息，同樣宣布將舉行個人音樂會，並向大家保證：「今次夠位坐！」愛錫粉絲的二人表示會向公司爭取讓「院友」和「賦二代」優先購買門票。謝幕時，Kaho錫了MC一啖後笑指：「你真係唔錫我？」最後MC終於錫番Kaho。Encore後粉絲仍留守場地不願離開，二人在一片歡呼聲下再度出場，並由Kaho彈琴，自彈自唱《謎之微笑》，隨後再與MC合唱《密封罩》，演唱會最終於晚上11時半圓滿落幕。

點擊睇大量演唱會靚相：