與洪嘉豪各自開騷張天賦進軍紅館？　MC：係大型演唱會相信夠坐

MC張天賦和洪嘉豪（Kaho）一連三場的《Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會》今晚（4/9）來到尾場，二人於騷後接受訪問時坦言「超級唔捨得」，MC說：「第一日就話『快啲過啦呢三日』，今日係『可唔可以有第四，五，六日呀？』」Kaho指每位歌手開騷都是第一晚很緊張，但最後都會不捨得。



MC和洪嘉豪一連三場的《Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會》今晚（4/9）來到尾場。（鄺鈺瑩攝）

談到練舞黑面一事，Kaho解釋因為「俾人呃咗」：「本來話郁下嘅，點知去到第一次排，第一句已經排緊，後面就愈嚟愈多，我純粹覺得自己handle唔到，所以就有少少唔開心，就冇出聲，都係我唔啱嘅，我下次會好積極。」MC坦言有一次差點發脾氣：「我覺得《FRENEMY》呢個騷所有嘢都要盡力（Kaho：係呀，對唔住呀），我當時好興奮喺隔離跳緊，佢就喺隔離郁下，到後尾佢都好配合。」Kaho續指：「可能係我學一隻新嘅舞過程係有少少困難，但只要克服咗個困難，跳得暢，又enjoy啦喎，又開心。」他感謝MC的陪伴，令自己終於首次在舞台上跳舞：「嚟緊嘅solo都會有跳舞嘅環節㗎啦，因為豁咗第一次出去。」MC透露正計劃推出跳舞歌，但首先要下苦功和時間。

MC爆嘉豪於排舞時黑面，嘉豪解釋因為「俾人呃咗」。（鄺鈺瑩攝）

頭兩晚均不用solo跳舞的MC，終在尾場大騷舞技，他笑言是「幸運女神的恥笑」：「擲骰仔環節我好開心，因為每日都有50%機會唔使跳舞，頭兩晚好順利過咗，幸運女神應該企喺我嗰邊，點知換嚟係佢對我嘅恥笑，今日就我跳。原本排舞師都有幫我哋準備咗舞步，但去到嗰下真係唔記得咗，就唯有頂硬上，求奇做啲嘢，跳得唔好都希望好笑。」MC於solo跳舞後滾翻時，Kaho出手相助，MC笑指：「佢唔逗住我，我就倒立㗎啦，佢係阻住咗我，我個step係差一下，佢入嚟制止咗我。」

MC終在尾場要跳舞solo。（鄺鈺瑩攝）

在第二場的演唱會中，Kaho有輕輕掀起上衣騷肌，但尾場卻沒有，他說因為當晚前排的觀眾不斷大叫「除衫、除衫」，MC亦在旁邊高呼令他別無他選：「騎虎難下一定要除，咁我咪掀起少少，反正最近都有瘦下身。今日我就聽唔到除衫啦，要人嗌先做㗎嘛，你會唔會唱唱下《記憶棉》無啦啦除衫呀？即係咁囉。」記者隨即說：「全場都嗌除衫喎今日」，MC和Kaho靈機一觸指：「Ear mon隔得太好，證明個牌子好好」，Kaho續指會為各自的個人演唱會努力操練。

兩位短時間內不會合體開騷，因為他們將各自舉行個人演唱會。（鄺鈺瑩攝）

「賦豪CP」於台上宣布短期內不會再合體開騷，因為他們將各自舉行個人演唱會。Kaho說知道粉絲等了很久，今年內便會開個人騷：「但時間、地點，詳情就未能夠公布，因為好多細節未confirm，一有消息盡快同大家講。」MC亦透露《FRENEMY》演唱會後便會開始準備個人演唱會，被問到是否進軍紅館，MC遲疑一下望向高層再表示：「係一個大型演唱會，相信夠坐嘅。」愛錫粉絲的二人表示會向公司爭取讓「院友」和「賦二代」優先訂飛，Kaho說：「好多fans都要睇直播，或者買黃牛，我同MC都好唔開心，希望下次可以回」饋番啲粉絲。」MC再補充：「所以我嚟緊個場會夠大坐，夠坐㗎夠坐㗎。」

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