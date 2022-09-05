火雞姐轉行賣保險林作招攬加入　晒得獎網友嘲：豬肉獎！簽單就有

元祖級YouTuber現年28歲的火雞姐（丁可欣），去年自參加ViuTV《全民造星4》、無綫《盛．舞者》後，就甚少在螢幕前露面，原來靜悄悄投身保險界，更在IG曬出獎狀，卻惹來網友嘲笑，連同行林作都發表意見。



火雞姐（丁可欣），去年自參加ViuTV《全民造星4》、無綫《盛．舞者》後，就甚少在螢幕前露面

火雞姐5月時透露：「點解最近喺社交平台消失一段時間，就係因為……現實世界中太忙了，日日認真仔咁溫書/培訓/考試考牌。」6月份正式成為保險經紀，短短兩個月更曬出獎狀做出成績：「開心仔，攞獎了，入職2個第一個獎《A動力新星獎》！多謝我嘅客人，用心服務你哋一世就梗㗎啦！」她又寫道指努力不會白費，會永遠相信自己的價值，知道是上天一早安排，又指「做好自己，問心無愧，別讓他人決定您人生的價值。」

火雞姐丁可欣6月份正式成為保險經紀，又指「做好自己，問心無愧，別讓他人決定您人生的價值。」（IG：@ yankidin）

不過有網友冷冷留言指忘獎只是豬肉獎：「這個獎項是AIA的豬肉獎！這個獎有簽單就有」火雞姐則以哈哈笑emoji回應。林作亦留意到又有藝人加入做保險：「當火雞姐、布志倫、柳俊江都加入保險業的時候，你就知道兩件事：第一，網紅、娛樂圈，搵唔到。第二，保險業，有得做。但留意，知名度不是一切。我認識許多略有知名度人士，其實都有保險牌，但沒有生意。為什麼？不專業。」更公開招攬火雞姐：「加入我的團隊，我能真正為妳點路，知道這行未來將會怎麼走。」

火雞姐丁可欣曬出保險獎狀。（IG：@yankidin）

網友提醒火雞姐丁可欣這份獎狀開單就有可謂豬肉獎。（IG：@yankidin）

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