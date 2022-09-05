楊丞琳內地言論再惹引爭議：我在台北長大但我是廣東人

楊丞琳2019年下嫁李榮浩後，曾分隔兩地超過300日，其後楊丞琳到內地會情郎兼參與《乘風破浪的姐姐2》，將演藝事業重心轉到內地。近日網友挖出她在內地節目自稱「我是廣東人」影片，再次惹來熱議。

楊丞琳近年將演藝事業重心轉到內地。（IG：@rainie77）

楊丞琳有份參與6月開始播出的，中共浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》，近日其中一段被網友翻炒。她與一眾嘉賓在吃海鮮，其中一位奇怪楊丞琳在台灣長大卻少吃海鮮，她表示小時候家境不好，海鮮算較奢侈，接下來說：「我在台北長大，『但是我是廣東人』…我來這節目也是想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，然後學到很多智慧，因為小時候書真的讀不多 ，真的太早就出來工作了！」

楊丞琳在節目中表示自己是廣東人，引起熱議。（youtube截圖）

言論一出引來台灣網友反彈，但其實楊丞琳過去就曾多次強調自己是廣東人，自小粵語亦相當流利，入行後08年與陳柏宇合唱廣東歌《理智與感情》，更不時在演唱會及綜藝節目當中演唱廣東歌，包括在《蒙面唱將猜猜猜》當中演唱《冷雨夜》，2018年在香港舉行個唱亦唱出《高山低谷》及《矛盾一生》。2020年更特意推出一首《我不認識你》，是繼《理智與感情》12年後的另一首廣東歌，更是她首支個人廣東作品。