武俠 |四大文武生締造武藝神話　劉德華：值得發揚光大！

去年以一齣新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，贏盡口碑與賣個滿堂紅，出品人兼總策劃資深傳媒人彭美施(施姐)再度創新意念，今年製作以忠、義、勇、智、俠、情為題材之《武俠》粵劇專場，新編六段折子戲，今次更破天荒邀請香港四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良聯同雙旦林穎施、梁非同傾力演出，締造「武藝神話·俠聚舞台」。

《武俠》粵劇早前假銅鑼灣西苑酒家舉行新聞發佈會。

為隆重其事公布詳情，主辦單位知沁製作，早前假銅鑼灣西苑酒家舉行新聞發佈會， 出品人兼總策劃資深傳媒人彭美施小姐在發布會上表示：「搞《武俠》粵劇這構想，因為我特別喜歡睇武打戲，有感粵劇文武生、花旦，「台上一分鐘，台下十年功」，我想他們還不止十年功，而是幾十年才對，成名後仍保持刻苦練習，付出這麼多。還有粵劇界的武師團隊亦勞苦功高，希望藉這齣粵劇對他們作出表揚。同時將粵劇最精彩武打精髓，一氣呵成呈現觀眾眼前。往後秉持我的其中一個理念，就是提升粵劇囑目度，遇到好人才，也會嘗試造星。」《武俠》粵劇亦獲得多位藝人及粵劇前輩與文化人出席支持，見證今次盛況，同時三位影帝及影后級人馬包括:劉德華、任達華及楊千嬅亦都分別拍視頻恭賀施姐，預祝賣個滿堂紅。劉德華: 「恭喜施姐退休,成為粵劇班主,為傳承粵劇出一分,我當然支持,預祝《呂布》重演及新編《武俠》公演成功，本身我對粵劇都非常支持,亦希望有朝一日粵劇有更多年輕人支持,值得發揚光大。」

記招當日星少熠熠。

而楊千嬅亦拍片恭賀: 「喜施姐成為班主,繼續努力傳承中中華文化,令到更多年青人了解粵劇精醉,再預祝12月演出成功。」形於任達華亦說 :「有一種叫承傳,恭喜施姐成為班主,致力推廣傳統文化今年12月響西九大劇院演出5場,祝成功! 」出席記者會演員：梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良、林穎施、梁非同、陳鴻進、阮德鏘、吳國華、陳玬橦、蘇鈺橋等。可謂十分熱鬧。