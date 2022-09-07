昆凌宣布封肚唔再生　爆周杰倫日常育兒路線

日前（6日）天王嫂昆凌全白西裝露出纖腰出席保健食品活動。剛生完細女Jacinda的昆凌用了短短四個月就極速修身成功。昆凌在現場分享她的修身秘訣，她表示每天都會吃一根香蕉和一顆蘋果來維持好身材，平常也什少吃煎炸食物，而且每天會做運動來燃燒卡路里。

完全唔似三孩之母！ （IG@hannah_quinlivan）

昆凌自從下嫁給周杰倫後，由於不甘心只做天王嫂，所以仍會繼續發展自己的事業，而周懂也相當寵妻，知道昆凌喜愛電影、喜愛演戲，他就陪着她跑宣傳，用行動支持愛妻。婚後，昆凌亦先後為周懂生了有三個小孩，分別是6歲大女Hathaway、4歲兒子Romeo和細女Jacinda。不過昆凌打算封肚不再生，事關有記者問到是否打算再拚第4胎？昆凌的眼睛立刻眼瞪大，驚恐大喊：「不不不，我打烊了！」

周懂同昆凌嘅好基因要到此為止？ （IG@hannah_quinlivan)

另外，昆凌剛生完細女Jacinda，晚上時間忙於哄小BABY入睡，所以大女和二哥會交由周杰倫照顧，她大贊老公是個神隊友，都會自創童話故事給小孩聽，每次他們都會聽得津津樂道。而大女Hathaway也遺傳了爸爸的音樂細胞，他們時常陪着Hathaway練琴，更爆出周懂的育兒路線，昆凌說：「他走炫技路線，女兒看了就會說『我也要』。」因為Hathaway很喜歡她的爸爸，就很想成為他(周董)，幾乎是以他為榜樣，如講到鋼琴王子，Hathaway就會說：「鋼琴王子不是我爸嗎？」

一家人好sweet！（IG@jaychou）