楊丞琳「海鮮論」風波不斷　老公李榮浩維基資料被網民惡搞

台灣女星楊丞琳早前因「海鮮論」、「我是廣東人」的言論被台灣網民炮轟，事件發生後她已緊急關閉臉書、IG的留言，但仍消滅不了網民對她的怒氣。楊丞琳日前（6日）被粉絲捕捉到現身北京機場，這也是她風波後的首度露面，她戴著黑色口罩，邊走邊低頭按手機，當看到粉絲熱烈的呼喊，她偶爾也會抬頭向粉絲揮手，不過眼睛裹卻沒有什麼神采，步行期間也一言不發只顧自離去，心情看來受到風波影響。而丞琳的男閨蜜金勤不忍看到好友被無故攻擊，在社交平台上輕吐心聲，似乎想為她平反，他說：「不知道善意不一定就不能為善。善不是一種學問，而是一種行動。用善意的心情去理解別人的話，會讓世界單純美好容易。」

楊丞琳風波後現身北京機場（抖音＠月月孟）

近日，有網民留意到風波發生後不單影響到楊丞琳本人，火勢更燒到老公李榮浩身上，事關李榮浩的維基百科上的介紹遭到惡搞，有人將他的名字「李榮浩」改成「李溶耗」，連他的出生地也被惡意竄改成「牛蛙市、北七市和蚌埠話」出道作品也被改成「醜男模特」，什至連奪下的金曲「最佳新人獎」都變成了「最佳爛醜人獎」，太太那一欄原本寫著楊丞琳的名字，也被改成「癢沉淋假台灣人」，不過事後已被更正。