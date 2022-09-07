《肥美人》比比玩語音交友App被提性要求：未淪落到要幫對方發洩

由郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV綜藝節目《晚吹—戀講嘢》，昨晚（6/9）請來曾參加選美節目《肥美人》的馮子恒（比比）擔任嘉賓，大談在語音交友App的所見所聞，她自爆曾經遇上不少變態網友，一邊與自己聊天，一邊發出「好難受、頂唔順的聲音」。



曾參選《肥美人》的比比擔任《晚吹—戀講嘢》嘉賓，大談在語音交友App的所見所聞。（網上圖片）

現年22歲的比比自稱「A0」，擁有一把嬌嗲聲音的她坦言參選《肥美人》時收到不少負評：「啲人會話『佢把聲好造作，咩事呀把聲，快啲Foul走佢』。」她續指以前讀中學時又肥又醜，曾經被很多男生公開取笑過，因而留下陰影：「我上咗《肥美人》，男觀眾都唔係特別鍾意我，已經形成咗一種自卑。」被問到為什麼不找香港男生拍拖，比比坦言：「我一諗起香港男仔，第一時間就諗起唔好嘅回憶。」

現年22歲的比比自稱「A0」，擁有一把嬌嗲聲音的她坦言參選《肥美人》時收到不少負評。（影片截圖）

比比擁有一把溫柔甜美的聲音，加上她很喜歡唱K，但受疫情影響全部K房都要關閉，於是便開始使用與網民連線唱卡拉OK的應用程式，亦是她使用的第一個語音交友程式：「見唔到樣，得把聲可以產生好多遐想，可以想像到個女仔好好。」她表示在App中以認識台灣人居多，因為他們聽慣台灣女生比較嬌俏的聲音，而交友程式內，每個帳號都有一個房間，任何人都可以進去唱歌，比比透露：「如果唱得好，就會有人送禮物給你。」

比比在朋友的房間遇上A君，隨即被他的聲音吸引主動找對方聊天，後來得知A君原來有女朋友，非常傷心難過。（影片截圖）

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比比在朋友的房間遇上A君，隨即被他的聲音吸引主動找對方聊天：「夜晚講故仔𠱁我瞓覺，好sweet㗎。」二人更交換IG和LINE，但當比比的朋友發現她與A君愈行愈埋時，便開始提醒她：「佢就問個男仔近排同女朋友點？我嗰時先知『女朋友？』，完全唔知呢件事」。

比比得知對方有女朋友後非常傷心、失落。她隨後轉戰另一語音交友程式，更遇上很多有性需求的男人：「我A0，好驚呢啲嘢，佢就話有呢啲需求，但我話滿足唔到你，佢就話『唔緊要，我教你』，嗰刻佢話你慢慢向下摸，嗰時我仲細，我真係好驚就即刻收線」。郭奕芯問：「你唔會想試下？」比比回答：「可能我未試過咁樣，所以我體會唔到幾美好，我都未有呢個需求，同埋大家都係陌生人，我玩交友App，但我都未淪落到要幫對方發洩。」比比亦大爆曾遇過不少變態網民，她形容對方表面上與自己聊天，但實際在「做大事」：「喂咗兩、三秒都冇覆，然後會用好難受、頂唔順嘅聲答番我，我就知呢個人唔係好對路。」雖然比比有不少惡劣的交友經歷，但她知道要走出陰影，繼續相信愛情。

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