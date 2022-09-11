張栢芝好友分享Hermès配貨經驗　貴為總店VIP買足8個20萬地球儀

係喺香港嘅Judy，與張栢芝分屬好友，不時一齊分享戰利品。（小紅書圖片)

身為Hermès大戶嘅袁詠儀曾透露自己都需要配合品牌的「配貨」規定，才有機會買到心頭好手袋。有指不同國家對於配貨的物品均有不同的做法，有部分地區只要買服飾或鞋，亦有地區就連皮具單品都不算在內。身為Hermès巴黎總店VIP嘅Judy，曾坦言就算消費一千萬都未必可以擁有限量Snow Bag，誇張程度令人咋舌。

Judy手上呢架「小車」正正係Hermès logo上的馬車，價值1.5萬歐元。

Judy日前在小紅書分享自己嘅Hermès奇葩配貨，當日包括滑板、風箏、鱷魚皮儲物盒、一萬五千多歐元嘅小型手推車、兩萬多歐元嘅馬鞍、20幾萬嘅地球儀……Judy表示大部分「奇葩配貨」都係買入之後直接擺放喺倉庫，因為好多都唔會做，例如係馬鞍，她透露已經配貨過4個小馬鞍，「 為了特殊訂製，很多硬著頭皮都要買，本來店員要推薦我買大馬鞍，我跟她說『我沒馬』，她也推薦過我買給馬洗澡的肥皂……」

即睇有咩奇葩配貨

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除咗擁有複數馬鞍之外，Judy亦擁有8個同款Hermès地球儀，最貴一個係喺日本配貨時買入，約20萬港元，Judy表示當時因為想要一個Picnic Kelly，於是進行配貨，但後來因疫情關係未有再踏足日本，所以暫時都係「白配」。Judy之後再分享比較實用嘅配貨，當中包括拓盤、刀、花瓶、調味料樽……雖然話係實用，但由影片所見，大部分配貨都未未曾開封，而且價格不便宜，睇嚟Hermès VIP真係一啲都唔易做。