葉巧琳Mischa為新歌MV苦練揮劍打鬥　滿身瘀傷在所不計

葉巧琳最近展開了她的年度企劃《The Odyssey of Freya》並推出了單曲〈人間英靈〉，MV中她化身成為北歐神話女神Freya，與一班強者對抗外敵打到落花流水。在MV背後，Mischa苦練武打動作，近日她更公開了MV背後的辛酸，而單曲在粉絲熱烈追捧下，推出100隻實體碟火速售㷫，日前再加印100隻，Mischa更親自落鋪上架！

MV中她化身成為北歐神話女神Freya。

熱愛打機，特別是RPG遊戲的Mischa，最近夢想成真，將打機結合音樂，在她為期一年、結合遊戲世界的音樂企畫《The Odyssey of Freya》中，Mischa的首支新歌〈人間英靈〉MV便親身上陣，飾演Freya一角在遊戲世界中拿起武士刀打大佬！由於Mischa希望親身上陣演出，在拍攝MV前，特別跟一班特技演員學習揮劍、打鬥及吊威吔等動作，好等在鏡頭前能夠演得入型入格，不過要演出神髓也絕不容易，Mischa每次也弄得周身瘀痛，教人心痛。Mischa說：「初練習用假劍時經常要蹲低，結果大髀勁痛。打筋斗要用到腰力，又因為未係好識用力而Chok親，不過算係肌肉疲勞，同埋老師都好好，知道邊啲位會容易整親、壓到啲肉，都會特登將護墊攝喺威吔會束住嘅位置，撞瘀？平時運動都會有少少嘅傷啦！而且我嘅興奮大過晒所有嘅痛楚！」Mischa透露，接下來推出的歌曲MV將不乏動作場面，她坦言要一直保持狀態，才能連戲，所以會Keep住練功。而自〈人間英靈〉推出後，Fans反應熱烈，加上由歌曲、MV、宣傳到粉絲應援物都以打機貫穿，令到不少樂迷都希望能擁有實體CD以作收藏。

Mischa日前便親力親為到唱片舖將CD上架

Mischa所屬唱片公司Sony Music，因此特別為她推出了《人間英靈》Single，並限量100隻作公開發售，以饗同好。想不到Single一出，瞬間售罄，更有不法之徒在網上炒貴十倍，結果Sony再火速加印應市。Mischa日前便親力親為到唱片舖將CD上架。得到樂迷的鍾愛，Mischa興奮道：「我哋再追加100，唔會再加印！因為本身冇諗過攞出嚟賣，實體碟係要等1年之後，成個Project完成至推出專輯，但知道大家好想收藏，先至印200出嚟。」問到怎樣答謝粉絲，她笑說：「多啲上網同佢哋互動囉，因為係佢哋嘅反應咁踴躍，先會再追加，係完全為咗佢哋。」